POCO X8 Pro 5G in sconto su AliExpress: un ottimo smartphone di fascia media

Su AliExpress è disponibile lo smartphone POCO X8 Pro 5G con prezzi a partire da 276,49 €, ma con i codici ITTP30 o MULTI30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Sono disponibili anche altre configurazioni, quindi assicurati di selezionare la tua preferita manualmente. Lo smartphone è proposto nel colore bianco.

Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.