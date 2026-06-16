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POCO X8 Pro 5G in sconto su AliExpress: un ottimo smartphone di fascia media

Tra le offerte di AliExpress troviamo lo smartphone POCO X8 Pro 5G a prezzo scontato, con batteria da 6.500 mAh e Dimensity 8500-Ultra.

NOTIZIA di Stefania Netti   —   16/06/2026
POCO X8 Pro

Su AliExpress è disponibile lo smartphone POCO X8 Pro 5G con prezzi a partire da 276,49 €, ma con i codici ITTP30 o MULTI30 potrai risparmiare altri 30 €. Se sei interessato, puoi acquistarlo direttamente tramite questo link. Sono disponibili anche altre configurazioni, quindi assicurati di selezionare la tua preferita manualmente. Lo smartphone è proposto nel colore bianco.

Le offerte sono valide dal 15 al 20 giugno e fino a esaurimento scorte. I prezzi sono aggiornati al momento della stesura dell'articolo, quindi potrebbero subire variazioni. Pertanto, ti invitiamo come sempre ad aprire la pagina del prodotto per assicurarti che sia lo stesso. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Uno smartphone di buona qualità

Questo smartphone utilizza il processore Dimensity 8500-Ultra, per offrire buone prestazioni a 360 gradi. Il display AMOLED da 6,59" è ultra-luminoso e la frequenza di aggiornamento è di 120 Hz per immagini fluide e reattive. La batteria ha una capacità di 6.500 mAh con supporto alla ricarica HyperCharge da 100 W e buona autonomia.

POCO X8 Pro
POCO X8 Pro

Il comparto fotografico si basa invece su una fotocamera Sony IMX882 da 50 MP con OIS. Nel complesso, si tratta di un buon prodotto di fascia media, adatto a chi cerca buone prestazioni ma non ha esigenze specifiche. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.

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