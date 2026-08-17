La scheda madre MSI B850M è in promo su AliExpress: risparmia tramite il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto della scheda madre MSI B850M tramite coupon: il codice è MULTI20 (oppure ITAE20 /ITNS20) con cui è possibile risparmiare 20€ per un prezzo finale di 185,39€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 23 agosto.
L'MSI B850M è una scheda madre progettata per realizzare sistemi moderni e potenti, con supporto ai processori desktop AMD Ryzen serie 9000, 8000 e 7000. La piattaforma supporta memorie DDR5 in dual channel, con velocità che possono raggiungere DDR5 8200+ MT/s in overclock, offrendo un'elevata larghezza di banda per gaming e applicazioni impegnative.
Ulteriori dettagli sulla scheda madre
Sul fronte dell'alimentazione, la scheda integra un sistema Duet Rail 12+2+1, doppio connettore CPU a 8 pin e tecnologie Core Boost e Memory Boost. Particolare attenzione è stata dedicata alla dissipazione, con un dissipatore di calore esteso. Le funzioni EZ M.2 Clip II, EZ PCIe a sgancio rapido ed EZ antenna semplificano inoltre l'assemblaggio.
Per lo storage è presente uno slot PCIe 5.0 Lightning Gen 5 x4 M.2, mentre la USB Type-C 20G garantisce trasferimenti veloci. Completano la dotazione LAN 5G e Wi-Fi 7, ideali per connessioni rapide e stabili, e la tecnologia Audio Boost, pensata per offrire un'esperienza sonora coinvolgente.