La scheda madre MSI B850M è in promo su AliExpress: risparmia tramite il codice sconto dedicato

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile la possibilità di risparmiare sull'acquisto della scheda madre MSI B850M tramite coupon: il codice è MULTI20 (oppure ITAE20 /ITNS20) con cui è possibile risparmiare 20€ per un prezzo finale di 185,39€. Puoi acquistarla direttamente tramite questo link. La spedizione è prevista tra il 19 e il 23 agosto.

L'MSI B850M è una scheda madre progettata per realizzare sistemi moderni e potenti, con supporto ai processori desktop AMD Ryzen serie 9000, 8000 e 7000. La piattaforma supporta memorie DDR5 in dual channel, con velocità che possono raggiungere DDR5 8200+ MT/s in overclock, offrendo un'elevata larghezza di banda per gaming e applicazioni impegnative.