Civilization 7 si aggiorna di nuovo, con anche una funzione molto richiesta per il multigiocatore

Civilization 7 è arrivato sul mercato e non ha convinto del tutto gli appassionati, spingendo gli autori a lavorare sul titolo con continui miglioramenti, sia per problemi come l'interfaccia sia per scelte di design errate o funzionalità non presenti.

Le novità del prossimo aggiornamento di Civilization 7

Civilization 7 arriverà alla versione 1.4.1 e introdurrà tra le varie l'Hotseat Multiplayer, ovvero la possibilità di competere con gli amici in giochi in locale su un singolo dispositivo passandosi il controller o la tastiera.

In aggiunta, c'è una mappa in stile Arcipelago completamente "reimmaginata e altamente casualizzata" usando la più "avanzata generazione Voronoi". La vecchia versione della mappa rimarrà disponibile con il nome Emisferi Arcipelago.

Non finisce però qui perché i giocatori possono aspettarsi un rifacimento dei sistemi di Governo, Felicità e Celebrazioni, con nuove passive, celebrazioni del governo rivisitate e l'abilità di sbloccare le Tradizioni del Governo che persisteranno tra le varie Epoche "così da lasciare un segno permanente sulla storia della tua Civiltà".

Ci saranno ovviamente anche correzioni di bug e miglioramenti di cui non abbiamo però ora dettagli approfonditi. Sappiamo invece di più sulle novità a pagamento, compresa la collezione Brush & Blade dedicata alla storia della Corea e del Giappone, in termini di arte e guerra. La Parte 1 includerà un nuovo leader (Toyotomi Hideyoshi), due nuove Civiltà (Giappone epoca Heian e Giappone epoca Sengoku) più quattro nuove Meraviglie e una selezione di personalizzazioni del profilo: il tutto sarà disponibile sempre la settimana prossima. La Parte 2 (con l'ammiraglio Yi Sun-sin e le Civiltà Goryeo e Joseon) arriverà invece "in estate".

Ricordiamo poi che a maggio Civilization 7 si è aggiornato con Test of Time, il più grande update sin dal lancio.