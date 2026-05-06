Civilization VII presenta l'aggiornamento Test of Time, consentirà di usare un'unica civiltà

Resta comunque disponibile l'opzione di evolvere la propria civiltà durante i passaggi d'epoca, ma questa nuova libertà introduce un approccio più personalizzato alla costruzione dell'impero ; anche grazie a una meccanica che permette di combinare unità e infrastrutture di civiltà diverse.

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Partendo dunque dal feedback fornito dagli utenti, Firaxis Games ha sintetizzato un anno di feedback, iterazioni e test in un'unica, grande revisione che non si limita ad aggiungere contenuti , bensì interviene su alcuni dei sistemi chiave dell'esperienza, ridefinendo il modo in cui si affrontano le partite.

Gli sviluppatori hanno sempre desiderato rinnovare la formula storica della serie , integrando nuove meccaniche ispirate a una visione più sfumata della storia, senza però tradire la profondità strategica che ha reso il franchise un punto di riferimento all'interno di questo genere.

Firaxis Games ha presentato l'aggiornamento Test of Time di Sid Meier's Civilization VII , che sarà disponibile gratuitamente a partire dal 19 maggio e che promette di introdurre davvero molte novità, ponendosi come l'update più ambizioso di sempre per il gioco.

Le altre novità

Se è vero che si era già parlato nelle scorse settimane di alcune delle novità in arrivo per Civilization VII, l'aggiornamento Test of Time abbraccia anche altri aspetti dell'esperienza, ad esempio il sistema delle vittorie: le condizioni di successo vengono ripensate per premiare in modo più ampio le scelte strategiche del giocatore lungo l'intera partita, offrendo percorsi multipli verso la vittoria e valorizzando approcci diversi.

Al posto dei vecchi Legacy Paths arriva il sistema dei Triumphs, una serie di obiettivi opzionali legati alle sei principali aree di sviluppo: militare, culturale, scientifica, economica, diplomatica ed espansionistica. L'obiettivo è rendere ogni partita più varia e interessante, spingendo il giocatore a esplorare strategie sempre nuove.

L'update introduce infine una serie di miglioramenti più ampi: la nuova mappa Fractal Continent, una schermata dedicata al commercio, un rinnovato sistema di consiglieri, generazione delle mappe aggiornata, nuovi eventi narrativi, revisioni a specialisti e biomi, oltre a miglioramenti audio e musicali... e un nuovo leader gratuito.