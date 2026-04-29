Lo studio di Civilization e XCOM festeggia 30 anni: nuovo logo e un mese di sorprese per i fan

In vista del suo trentesimo anniversario, che cadrà ufficialmente il 1° maggio 2026, Firaxis Games, lo studio delle serie Civilization e XCOM, ha deciso di fare le cose in grande e annuncia un intero mese di celebrazioni, che partono dal nuovo logo studiato per riflettere l'identità moderna dello studio e adattarsi all'attuale panorama digitale. Come spiegato dall'azienda, il nuovo design rappresenta idealmente "un ponte tra il passato e il futuro dello studio", un simbolo "moderno, chiaro e pensato per i prossimi 30 anni dei giochi di strategia".
I festeggiamenti
Per ringraziare la community del supporto dimostrato in questi tre decenni, Firaxis ha preparato un ricco calendario di iniziative che scandiranno tutto il mese di maggio, partendo già dal giorno prima. Il 30 aprile, infatti, prenderà il via lo Steam Legacy Sale, un'ottima occasione per recuperare alcuni dei migliori titoli storici dello studio a prezzi fortemente scontati. Il 1° maggio, giorno dell'anniversario, i festeggiamenti si sposteranno sui canali social dell'azienda, dove i fan potranno partecipare a un evento ufficiale accompagnato da un divertente giveaway.
Gli appuntamenti istituzionali vedranno invece protagonista Heather Hazen: il 19 maggio, la Presidente di Firaxis interverrà al GamesBeat Summit per discutere delle dinamiche del settore videoludico e illustrare la sua visione per il futuro dello studio.
Non mancheranno, infine, due grandi sorprese legate direttamente ai giochi. La prima farà felici gli amanti dei giochi in scatola: grazie a una collaborazione con Modiphius, proprio questo mese uscirà un nuovo gioco da tavolo dedicato all'universo di XCOM e ispirato all'amatissimo capitolo XCOM: Enemy Unknown. La seconda riguarda il cloud gaming: lo studio sta lavorando a stretto contatto con NVIDIA per portare molti dei suoi grandi classici sulla piattaforma GeForce Now, con ulteriori dettagli attesi per questo giovedì sul blog di NVIDIA.
Per chiunque volesse approfondire il programma completo e non perdersi alcun dettaglio sul trentesimo anniversario, Firaxis rimanda al post ufficiale appena pubblicato sul proprio blog.