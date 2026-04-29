Lo studio di Civilization e XCOM festeggia 30 anni: nuovo logo e un mese di sorprese per i fan

In vista del suo trentesimo anniversario, che cadrà ufficialmente il 1° maggio 2026, Firaxis Games, lo studio delle serie Civilization e XCOM, ha deciso di fare le cose in grande e annuncia un intero mese di celebrazioni, che partono dal nuovo logo studiato per riflettere l'identità moderna dello studio e adattarsi all'attuale panorama digitale. Come spiegato dall'azienda, il nuovo design rappresenta idealmente "un ponte tra il passato e il futuro dello studio", un simbolo "moderno, chiaro e pensato per i prossimi 30 anni dei giochi di strategia".