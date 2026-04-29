Marathon aggiornato ancora: novità per l'economia di gioco, per il fucile WSTR e per il Crio-archivio

Bungie ha appena pubblicato un nuovo aggiornamento di Marathon , numerato 1.0.6.2, che porta con sé una serie di correzioni e bilanciamenti che mirano a rifinire l'esperienza di gioco, partendo dall' economia interna fino all'arsenale e all'esplorazione delle mappe. Dal punto di vista dei contenuti non ci sono grosse novità, ma si tratta di una patch che risponde ad alcune delle richieste della community.

Le novità

Parlando dell'economia di gioco, ogni settimana diventa possibile riscattare gratuitamente un kit sponsorizzato del Crio-archivio. Inoltre, è stato risolto un fastidioso bug che impediva ai ROOK di entrare in partita con l'equipaggiamento corretto (6 cariche difensive e 6 kit medici deteriorati) previsto proprio dai kit sponsorizzati. A livello di stabilità generale, è stato finalmente corretto un errore che bloccava l'accesso dei giocatori ed è stato sistemato il funzionamento dell'opzione "Attiva/disattiva" per la chat vocale su controller.

Sul fronte delle armi, le modifiche principali riguardano il Fucile a Pompa da Combattimento WSTR, di cui sono stati bilanciati i danni. Il danno base sale da 78 a 85 e viene aggiunto un corposo bonus del 75% contro i combattenti, bilanciato da una lieve riduzione del moltiplicatore critico (sceso a x1,05).

Per quanto riguarda l'esplorazione, la mappa del Crio-archivio ha subito alcune modifiche strutturali. Sono state aggiunte coperture ad alcuni condotti di areazione per impedire ai giocatori di eludere le porte di sicurezza di livello 2 partendo dall'area centrale. A tal proposito, il team di sviluppo ha voluto chiarire la propria visione con una nota ufficiale: "Con l'aggiornamento precedente avevamo iniziato a lavorare affinché le squadre non potessero bypassare le porte di sicurezza che separano le ali senza le autorizzazioni appropriate, e con questa patch continuiamo a muoverci nella stessa direzione. Continueremo a monitorare le corse e a cercare altri casi simili, per far sì che l'ingresso in gioco sia sempre equo per tutti."

Chiudono la patch una serie di migliorie all'esperienza utente. L'interfaccia è stata pulita da alcuni fastidiosi glitch e ora gli scudi rinforzati sono facilmente riconoscibili grazie a una nuova icona contrassegnata da un "+". Se volete altri dettagli sul gioco, leggete la nostra recensione.