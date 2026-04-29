Aphelion mostra le sue atmosfere fantascientifiche nel trailer di lancio

Don't Nod ricorda che Aphelion è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, tornando a mostrare il gioco e in particolare le sue intense atmosfere fantascientifiche con un trailer di lancio, in concomitanza con l'uscita sul mercato e attraverso Game Pass.

Si tratta di un action adventure narrativo che riprende un po' lo stile tipico del team ma ne trasferisce le dinamiche in una situazione piuttosto inedita rispetto alle produzioni precedenti, mettendo in scena una storia puramente fantascientifica ma anche piuttosto radicata nella realtà dei viaggi spaziali, tanto da aver contato su una partnership con l'Agenzia Spaziale Europea che ha fornito consulenza agli sviluppatori.

La storia racconta l'epopea di Ariane e Thomas, due astronauti protagonisti di una missione disperata alla scoperta del pianeta Persephone ai confini del sistema solare, identificato come possibile nuova casa per gli umani in fuga da una Terra ormai inabitabile.