Aphelion mostra le sue atmosfere fantascientifiche nel trailer di lancio

Don't Nod ricorda che Aphelion è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S, tornando a mostrare il gioco e in particolare le sue intense atmosfere fantascientifiche con un trailer di lancio, in concomitanza con l'uscita sul mercato e attraverso Game Pass.
Si tratta di un action adventure narrativo che riprende un po' lo stile tipico del team ma ne trasferisce le dinamiche in una situazione piuttosto inedita rispetto alle produzioni precedenti, mettendo in scena una storia puramente fantascientifica ma anche piuttosto radicata nella realtà dei viaggi spaziali, tanto da aver contato su una partnership con l'Agenzia Spaziale Europea che ha fornito consulenza agli sviluppatori.
La storia racconta l'epopea di Ariane e Thomas, due astronauti protagonisti di una missione disperata alla scoperta del pianeta Persephone ai confini del sistema solare, identificato come possibile nuova casa per gli umani in fuga da una Terra ormai inabitabile.
Una missione disperata
Persi su questo pianeta ghiacciato, i due protagonisti si ritrovano a dover far fronte a una situazione disperata, potendo contare solo sulle proprie capacità e la possibilità di trovare possibili risorse in un'ambientazione così ostile.
Nel 2060, la Terra è diventata un luogo inabitabile e l'umanità è costretta a cercare nuove strade per la sopravvivenza: la recente scoperta del pianeta Persephone, ai limiti del sistema solare, potrebbe rappresentare una nuova speranza.
La missione Hope-01 si propone dunque di trovare un nuovo percorso per l'umanità su tale pianeta, ma i due soli astronauti inviati, Ariane e Thomas, si ritrovano presto in una situazione decisamente complicata, che viviamo all'interno di questo nuovo action adventure di Don't Nod.
Potete conoscere meglio il gioco leggendo la nostra recensione di Aphelion.