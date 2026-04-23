0

Aphelion è stato mostrato con due nuovi trailer ricchi di gameplay

Don't Nod ha pubblicato due nuovi trailer di Aphelion, l'action adventure in arrivo fra pochi giorni su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   23/04/2026
Ariane, una dei protagonisti di Aphelion
Aphelion
Aphelion
Articoli News Video Immagini

Don't Nod ha pubblicato due nuovi trailer di Aphelion ricchi di sequenze di gameplay, quando mancano ormai pochi giorni al lancio del gioco: sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 28 aprile.

Il primo trailer si focalizza sulla trama dal punto di vista di Ariane, una dei due protagonisti dell'avventura: una sorta di "diario di bordo" in cui l'astronauta racconta dell'incidente e di come il pianeta su cui è precipitata con Thomas presenti costanti insidie e sfide da superare.

Il secondo trailer, presentato nel corso dell'evento ID@Xbox, è invece dedicato al protagonista maschile del gioco, Thomas appunto, che nelle fasi iniziali della campagna viene in qualche modo bloccato e costretto ad attendere che Ariane lo trovi per aiutarlo.

Aphelion ci porta nello spazio con un nuovo trailer di gameplay, che svela anche la data d'uscita Aphelion ci porta nello spazio con un nuovo trailer di gameplay, che svela anche la data d'uscita

Di certo il pianeta Persephone, che fa da sfondo alla storia di Aphelion, si pone anch'esso come un protagonista: dalle lande ghiacciate ai baratri senza fondo, questo luogo nasconde terribili segreti pronti a rivelarsi.

Un'avventura appassionante

Aphelion è la nuova avventura sci-fi di Don't Nod e non c'è dubbio che lo studio abbia messo in questo progetto tutta la propria esperienza, sia per quanto concerne le meccaniche action che per la capacità di raccontare storie e tratteggiare personaggi.

In tal senso, i due protagonisti riflettono altrettanti approcci: Ariane è più orientata all'azione, corre, si arrampica e salta da una piattaforma all'altra, mentre Thomas offre una prospettiva differente, dai risvolti investigativi.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Aphelion è stato mostrato con due nuovi trailer ricchi di gameplay