Aphelion è stato mostrato con due nuovi trailer ricchi di gameplay

Don't Nod ha pubblicato due nuovi trailer di Aphelion ricchi di sequenze di gameplay, quando mancano ormai pochi giorni al lancio del gioco: sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 28 aprile.

Il primo trailer si focalizza sulla trama dal punto di vista di Ariane, una dei due protagonisti dell'avventura: una sorta di "diario di bordo" in cui l'astronauta racconta dell'incidente e di come il pianeta su cui è precipitata con Thomas presenti costanti insidie e sfide da superare.

Il secondo trailer, presentato nel corso dell'evento ID@Xbox, è invece dedicato al protagonista maschile del gioco, Thomas appunto, che nelle fasi iniziali della campagna viene in qualche modo bloccato e costretto ad attendere che Ariane lo trovi per aiutarlo.

Di certo il pianeta Persephone, che fa da sfondo alla storia di Aphelion, si pone anch'esso come un protagonista: dalle lande ghiacciate ai baratri senza fondo, questo luogo nasconde terribili segreti pronti a rivelarsi.