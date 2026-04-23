Niente più Microsoft Gaming: "siamo Xbox", dichiara la CEO Asha Sharma

La nuova CEO Asha Sharma e Matt Booty hanno pubblicato una lettera rivolta alla divisione videoludica che si presenta come una sorta di manifesto, nel quale peraltro sembra venga abbandonata la dicitura Microsoft Gaming dichiarando di voler tornare semplicemente a "Xbox".

"Xbox dev'essere la nostra identità", ha riferito Sharma nella comunicazione rivolta ai dipendenti ma pubblicata anche attraverso Xbox Wire, per rendere le cose decisamente chiare per tutti: "Abbiamo iniziato con un'idea semplice, che i giochi potessero unire persone attraverso esperienze condivise", si legge nella lettera.

"Fin dall'inizio, Xbox è stata costruita da persone che volevano provare cose mai fatte prima, abbiamo inserito una scommessa rivolta ai consumatori all'interno di una compagnia dedicata alle imprese perché credevamo nel fatto che i videogiochi potessero definire i soggiorni delle case e abbiamo rischiato di perderci. Quello spirito ci ha portato avanti per gli ultimi 25 anni ed è quello che ci serve per andare avanti".