Vapor World: Over the Mind si è mostrato in un affascinante trailer, l'uscita in early access è vicina

Tra i titoli più interessanti mostrati nel corso dell'evento ID@Xbox di oggi c'è stato anche Vapor World: Over The Mind, un action platform in 2D che riprende alcuni elementi dei souls-like, mettendo in scena un'avventura caratterizzata da uno stile molto particolare che si è mostrata con un nuovo trailer a breve distanza dal lancio in accesso anticipato, anche su Game Pass.
Sviluppato da Alive Inc., Vapor World: Over The Mind ci mette nei panni di un giovane ragazzo che si ritrova intrappolato in un mondo da sogno che si tramuta in incubo, perduto nella sua stessa mente e alle prese con minacce terrificanti, ma immerse in un'atmosfera sospesa e onirica.
È un gioco d'azione e avventura strutturato come un titolo a piattaforme in 2D, ma anche con un sistema di combattimento particolarmente sviluppato e importante in termini di gameplay, con caratteristiche souls-like per quanto riguarda livello di sfida e progressione.
Combattere nella propria mente
Il nuovo trailer pubblicato oggi sembra mostrare una certa evoluzione nella tecnica e nello stile grafico adottato dagli sviluppatori per Vapor World: Over The Mind, che mantiene l'atmosfera tipica del progetto ma sembra aver fatto dei progressi come pulizia e cura dell'immagine.
Immerso in ambientazioni oniriche a metà tra il sogno malinconico e l'incubo più oscuro, nel gioco dobbiamo imparare a combattere utilizzando varie armi e tecniche in modo da superare avversari sempre più inquietanti e potenti.
Esplorando il mondo circostante, il protagonista può trovare nuovi oggetti, armi ed equipaggiamenti, oltre a imparare nuove Proiezioni, che sono le abilità speciali che può utilizzare in combattimento, ma si ritrova anche a scoprire elementi della storia che possono portarlo finalmente fuori dalla sua mente.
Vapor World: Over the Mind è in arrivo in accesso anticipato nel secondo trimestre del 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S anche su Game Pass, dunque entro il mese di giugno ma con data ancora da precisare: proprio in tale mese dovrebbe essere messa a disposizione anche una demo per poterlo provare liberamente.