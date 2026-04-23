Vapor World: Over the Mind si è mostrato in un affascinante trailer, l'uscita in early access è vicina

Tra i titoli più interessanti mostrati nel corso dell'evento ID@Xbox di oggi c'è stato anche Vapor World: Over The Mind, un action platform in 2D che riprende alcuni elementi dei souls-like, mettendo in scena un'avventura caratterizzata da uno stile molto particolare che si è mostrata con un nuovo trailer a breve distanza dal lancio in accesso anticipato, anche su Game Pass.

Sviluppato da Alive Inc., Vapor World: Over The Mind ci mette nei panni di un giovane ragazzo che si ritrova intrappolato in un mondo da sogno che si tramuta in incubo, perduto nella sua stessa mente e alle prese con minacce terrificanti, ma immerse in un'atmosfera sospesa e onirica.

È un gioco d'azione e avventura strutturato come un titolo a piattaforme in 2D, ma anche con un sistema di combattimento particolarmente sviluppato e importante in termini di gameplay, con caratteristiche souls-like per quanto riguarda livello di sfida e progressione.