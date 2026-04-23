Beastro ha una data di uscita: l'avventura culinaria arriverà anche su Game Pass

In occasione dell'ID@Xbox è tornato a farsi vedere anche Beastro, la particolare avventura fantasy culinaria sviluppata da Timberline Studio: ha una data di uscita fissata per il 21 maggio e arriverà al lancio anche su Game Pass.

Si tratta di un gioco che mischia le caratteristiche tipiche dell'adventure RPG con quelle della simulazione di cucina, mettendoci nel ruolo di un cuoco che si ritrova in qualche modo in un ruolo focale per il salvataggi del mondo, attraverso la creazione di ardite ricette.

In tutto questo rientra anche la meccanica da deck builder, visto che i vari ingredienti sono rappresentati da carte che devono essere raccolte, curate e mischiate insieme in modo da creare dei piatti sempre più potenti e originali.