Beastro ha una data di uscita: l'avventura culinaria arriverà anche su Game Pass

In occasione dell'ID@Xbox è tornato a farsi vedere anche Beastro, la particolare avventura fantasy culinaria sviluppata da Timberline Studio: ha una data di uscita fissata per il 21 maggio e arriverà al lancio anche su Game Pass.
Si tratta di un gioco che mischia le caratteristiche tipiche dell'adventure RPG con quelle della simulazione di cucina, mettendoci nel ruolo di un cuoco che si ritrova in qualche modo in un ruolo focale per il salvataggi del mondo, attraverso la creazione di ardite ricette.
In tutto questo rientra anche la meccanica da deck builder, visto che i vari ingredienti sono rappresentati da carte che devono essere raccolte, curate e mischiate insieme in modo da creare dei piatti sempre più potenti e originali.
Salve il mondo una portata alla volta
La storia si svolge nell'apparentemente tranquillo villaggio di Palo Pori, dove il protagonista Panko è un giovane e promettente aiuto cuoco, che improvvisamente si ritrova al centro dell'attenzione in seguito alla scomparsa del proprio maestro.
Mentre cerca di scoprire che fine abbia fatto il suo mentore, Panko deve anche assumersi la responsabilità del ristorante, perché questo ha un ruolo fondamentale nel combattere l'oscurità che sta invadendo il mondo.
Alcuni clienti del ristorante sono infatti i potenti Caretaker, coraggiosi combattenti che viaggiano per le terre selvagge a combattere i mostri che minacciano la pace, e dunque devono essere nutriti a dovere.
Panko deve quindi raccogliere risorse, collezionare carte ed elaborare nuove ricette in modo da nutrire al meglio i combattenti e, in questo modo, aiutare a preservare la pace nel mondo.