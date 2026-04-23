There Are No Ghosts at the Grand torna a mostrarsi con un trailer musicale

Come da tradizione, anche il video mostrato oggi è strutturato come un vero e proprio musical con sequenze di gameplay , in cui vediamo il protagonista impegnato ad aiutare gli abitanti della città durante il giorno e a indagare su strani fenomeni paranormali durante la notte.

In occasione dell' ID@Xbox andato in onda stasera, il team di Friday Sundae ha presentato un nuovo trailer di There Are No Ghosts at the Grand , una peculiare avventura narrativa che mescola mistero, soprannaturale e musical.

Gestori di un hotel di giorno, investigatori del paranormale di notte

In There Are No Ghosts at the Grand vestiamo i panni di Chris David, che ha ereditato un vecchio hotel dal padre e ha solo 30 giorni e 30 notti per riportarlo al suo antico splendore. Tuttavia, il suo vero obiettivo è un altro: Chris è infatti un investigatore del paranormale, e all'interno dell'hotel si nasconde una presenza malvagia che potrebbe rivelare la verità sulla scomparsa di suo padre.

Di giorno dovrà restaurare e gestire l'hotel, mentre di notte esplorerà gli ambienti alla ricerca di indizi, risolverà enigmi e cercherà di fare luce sul mistero che avvolge la struttura, il tutto accompagnato da un misterioso gatto parlante e mentre farà la conoscenza di personaggi sopra le righe.

Il gioco è attualmente in sviluppo per Xbox Series X|S e PC, con uscita prevista nel corso del 2026. Su Steam è già disponibile una demo gratuita.