There Are No Ghosts at the Grand torna a mostrarsi con un trailer musicale

In occasione dell'ID@Xbox andato in onda stasera, il team di Friday Sundae ha presentato un nuovo trailer di There Are No Ghosts at the Grand, una peculiare avventura narrativa che mescola mistero, soprannaturale e musical.
Come da tradizione, anche il video mostrato oggi è strutturato come un vero e proprio musical con sequenze di gameplay, in cui vediamo il protagonista impegnato ad aiutare gli abitanti della città durante il giorno e a indagare su strani fenomeni paranormali durante la notte.
Gestori di un hotel di giorno, investigatori del paranormale di notte
In There Are No Ghosts at the Grand vestiamo i panni di Chris David, che ha ereditato un vecchio hotel dal padre e ha solo 30 giorni e 30 notti per riportarlo al suo antico splendore. Tuttavia, il suo vero obiettivo è un altro: Chris è infatti un investigatore del paranormale, e all'interno dell'hotel si nasconde una presenza malvagia che potrebbe rivelare la verità sulla scomparsa di suo padre.
Di giorno dovrà restaurare e gestire l'hotel, mentre di notte esplorerà gli ambienti alla ricerca di indizi, risolverà enigmi e cercherà di fare luce sul mistero che avvolge la struttura, il tutto accompagnato da un misterioso gatto parlante e mentre farà la conoscenza di personaggi sopra le righe.
Il gioco è attualmente in sviluppo per Xbox Series X|S e PC, con uscita prevista nel corso del 2026. Su Steam è già disponibile una demo gratuita.