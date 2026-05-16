Bungie fa autocritica su Marathon e spiega cosa c'è che non va

In un nuovo post di aggiornamento pubblicato su Steam, Bungie ha definito la prima stagione di Marathon come il punto di partenza di "un viaggio multi-stagione" costruito attorno a una community ritenuta già molto solida. L'obiettivo, spiegano gli autori, è ampliare gradualmente il gioco intervenendo sia sui problemi evidenziati dai giocatori sia sui c ontenuti principali dell'esperienza survival .

I problemi da risolvere

Tra le priorità indicate dal team c'è la necessità di rendere il gioco "meno grindoso e più gratificante", migliorando aspetti come matchmaking, interfaccia, meta endgame e fruibilità per chi gioca in solitaria o in coppia. Bungie riconosce infatti che l'attuale strutturazione può risultare particolarmente severa per chi ha poco tempo a disposizione o non dispone di una squadra di amici.

"Per i nuovi giocatori Marathon può essere un'esperienza travolgente", ammette lo studio, spiegando che tutorial, quantità di sistemi, gestione del loot e pressione costante del PvP rischiano di creare una barriera d'ingresso troppo alta.

Secondo gli sviluppatori, uno dei problemi principali della Stagione 1 riguarda proprio la sensazione di rimanere bloccati in una spirale negativa: si entra in partita con equipaggiamento limitato, si viene eliminati rapidamente e la progressione verso contenuti avanzati come Cryo Archive appare troppo lenta. "Fare tutto da soli rende semplicemente le cose ancora più difficili", si legge nel comunicato.

Bungie sottolinea anche alcune criticità dell'endgame attuale, dove spam di granate, sniper e abilità difensive rendono gli scontri "caotici, rapidi e stressanti nel modo sbagliato". Allo stesso tempo, il team riconosce che non tutti i giocatori cercano continuamente sessioni particolarmente competitive. "A volte non si vuole sudare", spiegano gli autori, evidenziando la necessità di modalità più rilassate.

Per questo motivo, la Stagione 2 introdurrà diversi cambiamenti. Tra le novità confermate ci sono il ritorno delle Duo tramite code a rotazione, un aumento della dimensione massima del Vault e una progressione più veloce per fazioni e livelli dei Runner.