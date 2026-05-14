Marathon prepara il reset stagionale: Bungie anticipa le novità della Stagione 2

L'aggiornamento 1.0.9 arriverà il 19 maggio e introdurrà una serie di modifiche pensate per aumentare ritmo e ricompense delle partite . Bungie spiega che i "Runner continuano a saccheggiare Tau Ceti" e che la UESC starebbe intensificando le proprie operazioni di sicurezza in risposta alle attività dei giocatori. Lo studio aggiunge che questi saranno soltanto i primi segni delle novità previste per Nightfall, la seconda stagione in arrivo il 2 giugno .

Bungie ha presentato le novità che accompagneranno la chiusura della Stagione 1 di Marathon , anticipando una fase finale caratterizzata da quello che definisce un "caos liberato", cioè la sensazione di poter affrontare le ultime settimane della stagione sapendo che "un nuovo inizio è ormai dietro l'angolo".

Nel finale di stagione gli eventi sulla mappa diventeranno garantiti a ogni partita: attività come Intercept, Lockdown, Convoy, Anomaly e le apparizioni dei Warden saranno sempre presenti. Anche le chiavi delle stanze chiuse verranno lasciate sistematicamente dai Warden, così da aumentare l'accesso ai bottini più preziosi.

Un momento determinante della stagione

Parallelamente crescerà la presenza delle forze UESC su Tau Ceti IV. I giocatori potranno imbattersi in nuovi incontri con i Warden, in sorvoli e schianti di dropship militari e in una nuova minaccia misteriosa nelle aree di Dire Marsh e Perimeter.

Bungie ha inoltre deciso di rendere più accessibile la mappa Cryo Archive, che sarà disponibile ogni giorno dal 21 maggio fino alla fine della stagione. Per limitare la frustrazione legata alla perdita dell'equipaggiamento, lo studio invierà quotidianamente ai giocatori un kit gratuito dedicato alla modalità. Sarà introdotta anche una versione competitiva chiamata Cryo Archive: Ranked, disponibile dal 24 al 28 maggio e pensata come evento conclusivo della classifica della prima stagione.

Tra gli altri cambiamenti figura un aumento dei punti esperienza ottenuti con le fazioni e alcune modifiche al bilanciamento. Il personaggio Rook riceverà un potenziamento alla skill Signal Mask, che permetterà di evitare più facilmente il rilevamento da parte dell'IA. Cambia anche il funzionamento delle Key Templates: Bungie ammette che il sistema "non è stato divertente", perché spingeva i giocatori a uno stile troppo passivo per paura di perdere le chiavi. Per il resto della stagione le chiavi non verranno più distrutte durante le partite e potranno essere ricaricate tramite oggetti ottenibili dai nemici.

Lo studio ha poi confermato che con l'inizio della Season 2 arriverà il primo reset stagionale completo del gioco. L'obiettivo, spiega Bungie, è offrire a tutti "una tabula rasa e condizioni uguali all'inizio della nuova stagione". Verranno azzerati livello del Runner, rank competitivo, progressi delle fazioni, inventario e valute standard, mentre resteranno disponibili cosmetici, progressi del Codex non stagionali, accessi alle fazioni già sbloccate e le valute premium LUX e SILK.

Anche il comparto Ranked verrà azzerato, ma i giocatori conserveranno le ricompense estetiche ottenute in base al grado raggiunto nella Season 1. Bungie ha precisato che alcuni titoli classificati resteranno utilizzabili soltanto per una stagione aggiuntiva, mentre gli altri premi saranno permanenti.

Guardando oltre il reset, Nightfall introdurrà una nuova area chiamata Night Marsh, nuove armi, un nuovo Runner shell e il sistema "The Cradle", pensato per personalizzare le statistiche del personaggio. Bungie promette inoltre progressione più rapida delle fazioni e vari miglioramenti alla qualità della vita basati sui feedback della community.

Le novità arrivano in un momento delicato per Bungie. La scorsa settimana Sony ha riportato una svalutazione da 765 milioni di dollari legata alle performance sotto le attese dello studio acquisito nel 2022 per 3,6 miliardi di dollari. Nonostante questo, la società sembra intenzionata a continuare a investire su Marathon.