Nel suo resoconto finanziario relativo all'ultimo anno fiscale, che si è chiuso lo scorso 31 marzo, Kadokawa ha confermato che Elden Ring e The Duskbloods per Nintendo Switch 2 non sono stati rinviati.

Entrambi i giochi sono ancora previsti per il 2026 e il publisher giapponese punta molto sul loro contributo, considerandoli due progetti fondamentali al fine di rafforzare la presenza globale del brand e ampliare ulteriormente la base d'utenza internazionale.

In tal senso, Kadokawa prevede per quest'anno una crescita dei ricavi, stimati in 31,2 miliardi di yen, mentre l'utile operativo dovrebbe scendere ulteriormente a 4,5 miliardi di yen, a riprova della volontà di effettuare importanti investimenti.

Investimenti che si concretizzeranno nella realizzazione di ben ventisette nuovi giochi per PC e console, oltre a quattro nuovi mobile game: numeri notevoli, che evidenziano la determinazione dell'azienda a consolidarsi non soltanto come editore.