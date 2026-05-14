Nel suo resoconto finanziario relativo all'ultimo anno fiscale, che si è chiuso lo scorso 31 marzo, Kadokawa ha confermato che Elden Ring e The Duskbloods per Nintendo Switch 2 non sono stati rinviati.
Entrambi i giochi sono ancora previsti per il 2026 e il publisher giapponese punta molto sul loro contributo, considerandoli due progetti fondamentali al fine di rafforzare la presenza globale del brand e ampliare ulteriormente la base d'utenza internazionale.
In tal senso, Kadokawa prevede per quest'anno una crescita dei ricavi, stimati in 31,2 miliardi di yen, mentre l'utile operativo dovrebbe scendere ulteriormente a 4,5 miliardi di yen, a riprova della volontà di effettuare importanti investimenti.
Investimenti che si concretizzeranno nella realizzazione di ben ventisette nuovi giochi per PC e console, oltre a quattro nuovi mobile game: numeri notevoli, che evidenziano la determinazione dell'azienda a consolidarsi non soltanto come editore.
I risultati dell'ultimo anno fiscale
Finita di recente nelle mire di un discusso investitore, Kadokawa ha registrato nell'ultimo anno fiscale un fatturato pari a 29,78 miliardi di yen e un utile operativo pari a 7,54 miliardi di yen: entrambi i valori rappresentano però un calo su base annua, rispettivamente dell'11,4% e del 20,9%.
Ad ogni modo, la flessione sembra essere legata soprattutto al confronto con l'esercizio precedente, che aveva potuto beneficiare delle prestazioni garantite da Elden Ring e dai suoi DLC.
In termini di strategie future, Spike Chunsoft lancerà diversi progetti legati a serie già consolidate, fra cui Danganronpa, mentre su mobile l'intenzione è quella di sfruttare la popolarità delle proprietà intellettuali legate agli anime di maggior successo.
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