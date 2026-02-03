Civilization 7 si aggiorna con una delle caratteristiche più richieste dalla comunità

In un messaggio rivolto alla community, Ed Beach, creative director della serie Civilization, ha ripercorso il primo anno di vita di Sid Meier's Civilization VII e ne ha delineato il futuro, parlando anche delle novità in arrivo e di come queste siano state influenzate dal dialogo costante con la community. Il prossimo passo sarà l'Update 1.3.2 , in arrivo a breve, che combina miglioramenti al gameplay e alla qualità della vita.

Tantissime novità

Parlando delle novità della versione 1.3.2, ci saranno i tooltip annidati, pensati per rendere più chiari gli alberi tecnologici e i menu di produzione, mentre alcune civiltà saranno ribilanciate.

Saranno inoltre ritoccati alcuni sistemi chiave, come il comportamento dell'IA in ambito diplomatico, le razzie costiere e l'introduzione nuovi strumenti per la pianificazione dello sviluppo urbano e per la gestione della felicità della popolazione.

Inoltre, in occasione dell'anniversario, che cadrà l'11 febbraio, torna anche Gilgamesh, che sarà regalato a tutti i giocatori, insieme ad altri oggetti cosmetici celebrativi.

Come detto, la parte più sostanziosa del messaggio riguarda il futuro aggiornamento gratuito "Test of Time", che viene paragonato a una vera e propria espansione per dimensioni. Introdurrà tre cambiamenti fondamentali: la possibilità di giocare con la stessa civiltà attraverso tutte le Ere, una revisione profonda delle condizioni di vittoria e la sostituzione dei Legacy Path con il nuovo sistema dei Triumph. L'obiettivo è aumentare la libertà strategica e la rigiocabilità, riducendo la sensazione di avere dei percorsi obbligati da prendere. Le vittorie diventeranno più flessibili, mentre i Triumph offriranno delle sfide opzionali legate agli attributi dell'impero, premiando sia chi gioca in modo "normale", sia chi vuole fare delle scelte più audaci.

Sarà la svolta definitiva per Civilization VII dopo le critiche ricevute dalla comunità? Staremo a vedere.