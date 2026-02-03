Su Steam c'è l'intera serie Divinity in saldo, per gli amanti dei giochi di ruolo

Se siete alla ricerca di qualche ottimo gioco di ruolo, non andate oltre, perché Larian Studios ha messo in saldo su Steam l'intera serie Divinity , con sconti davvero eccezionali. Quale modo migliore per preparsi all'arrivo del futuro Divinity , il gioco che seguirà il successo stratosferico Baldur's Gate 3 ? Lasciatevi tentare.

Le offerte

I titoli in offerta sono tutti quelli che compongono la serie, anche i meno conosciuti. Si comincia con i capostipiti, Divine Divinity e Beyond Divinity, che vengono venduti a 0,74 euro ciascuno (-85%), si prosegue con poco conosciuti Divinity Dragon Commander e Divinity II Developer's Cuta, venduti rispettivamente a 3,99 (-90%) euro e 1,99 euro (-90%).

Chiaramente sono in offerta anche i capitoli più recenti, quelli che hanno segnato la rinascita di Larian Studios.

Quindi, è possibile acquistare Divinity Original Sin Enhanced Edition per 5,99 euro (-85%) e Divinity Original Sin II Definitive Edition per 11,24 euro (-75%). Non mancano offerte su DLC vari, come artbook o colonne sonore, nonché dei bundle per acquistare tutto insieme.

Per scoprire se c'è qualcosa che vi interessa, non vi resta che andare sulla pagina principale dei saldi della serie Divinity su Steam.