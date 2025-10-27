Sid Meier's Civilization VII sarà presto aggiornato alla versione 1.3.0 con tante novità in arrivo

Firaxis ha aggiornato sullo stato dei lavori dello strategico 4X Sid Meier's Civilization VII, che presto sarà portato alla versione 1.3.0, introducendo moltissime novità, come annunciato con un lungo post sul sito ufficiale del gioco. Tante altre sono inoltre in arrivo in futuro. Ma andiamo con ordine.
Gli sviluppatori hanno introdotto la patch ricordando che "A giugno avevamo evidenziato tre grandi temi emersi dai feedback: le transizioni tra le Ere, la rigiocabilità, e l'identità delle civiltà attraverso le Ere. Abbiamo dedicato molto tempo a discutere di questi temi negli ultimi mesi, tra riunioni di design, sessioni creative e tanti momenti di brainstorming. Alcuni dei risultati di questo lavoro, come la Modalità Continuità e i conti alla rovescia delle Ere, sono già stati introdotti."
Il calendario
Nel post, è stato fornito un calendario dei futuri aggiornamenti, che trovate qui di seguito.
"Primo, stiamo testando dei cambiamenti significativi nei Percorsi di Eredità e nelle Vittorie", hanno specificato gli sviluppatori, perché "Vogliamo rendere il gioco più aperto e offrire molte nuove strade che il vostro impero potrà seguire per raggiungere la grandezza e competere per la vittoria." Ma non finisce qui: "Secondo, e questa è una delle funzionalità più richieste dai giocatori, stiamo testando internamente la possibilità di giocare con una stessa civiltà in modo continuo attraverso le Ere, scegliendo una civiltà di qualsiasi Epoca e guidandola nel suo percorso attraverso la storia."
Firaxis ha quindi annunciato che nei prossimi mesi lancerà il Firaxis Feature Workshop, con cui i giocatori potranno accedere in anticipo alle novità, collaborando allo sviluppo delle patch, fornendo la loro opinione. "Il tutto sarà coordinato tramite il nostro server Discord, e condivideremo presto più dettagli su come candidarsi, insieme al prossimo aggiornamento."
"Voglio anche dirvi che, man mano che ci avviciniamo al periodo festivo, noterete aggiornamenti più piccoli e meno frequenti, poiché il team si concentrerà sui test, sulle revisioni di queste grandi novità e sulla preparazione del Workshop. Non spariremo del tutto, ma vogliamo prenderci il tempo necessario per fare le cose nel modo giusto."
Si arriva quindi a parlare della versione 1.3.0: "Con l'aggiornamento 1.3.0, introdurremo una nuova collezione di contenuti a tema marittimo chiamata Tides of Power. Come ringraziamento speciale per tutti i giocatori che ci hanno accompagnato finora, giocando, fornendo feedback, creando contenuti e molto altro, questa sarà gratuita per i possessori di Civilization VII, riscattabile dal 4 novembre 2025 al 5 gennaio 2026, su tutte le piattaforme. Maggiori dettagli su come riscattarla gratuitamente saranno resi disponibili il 4 novembre. La prima parte di Tides of Power arriverà con l'aggiornamento del 4 novembre "introducendo un nuovo leader, Edward Teach, e due nuove civiltà: Tonga e la Repubblica dei Pirati." La seconda parte, in arrivo a dicembre, presenterà invece la potente leader Sayyida al Hurra, insieme agli Ottomani e all'Islanda.
Insomma, c'è davvero tanto in ballo e non vediamo l'ora di scoprire come si evolverà Civilization VII, ossia se la strada seguita è quella giusta per salvarlo.