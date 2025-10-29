0

Civilization 7 è in super offerta su Amazon: prezzo dimezzato per la versione PS5

Su Amazon, oggi, è possibile sfruttare una super promo che dimezza praticamente il prezzo della versione PS5 di Civilization 7.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   29/10/2025
Civilization 7
Sid Meier's Civilization VII
Sid Meier's Civilization VII
Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare e dimezzare praticamente il prezzo di Civilization 7 per PS5: sconto attivo del 49% e costo finale d'acquisto di 36,17€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Civilization VII, pubblicato l'11 febbraio 2025 per PC e console, rappresenta l'evoluzione della storica saga strategica. Come nei capitoli precedenti, l'obiettivo è far prosperare una civiltà attraverso i millenni, fino a raggiungere la vittoria militare, tecnologica o culturale.

Ulteriori dettagli sul gioco

Tra le principali novità spicca la possibilità di scegliere separatamente civiltà e leader, che possono evolversi durante la partita ottenendo nuovi attributi. I leader non sono più solo politici, ma anche filosofi o scienziati Le epoche sono tre, Antichità, Epoca delle Esplorazioni e Modernità, ognuna con alberi tecnologici e sociali distinti.

Al termine di ogni epoca i giocatori devono affrontare una crisi in tre fasi, scegliendo politiche negative che influenzano la civiltà. Il sistema di gioco introduce l'Influenza, usata per la diplomazia, e un nuovo modello urbano: gli insediamenti iniziano come Borghi, che possono evolversi in città vere e proprie. I distretti sono sostituiti da caselle urbane specializzate, e i lavoratori vengono eliminati, con i miglioramenti gestiti dalle città stesse. Per ulteriori dettagli dai un'occhiata alla nostra recensione.

