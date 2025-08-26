Firaxis cerca un nuovo Head of Product per Civilization per guidare la serie seguendo i trend di mercato

Firaxis sta assumendo un nuovo Head of Product per l'IP di Civilization : l'assunto avrà il compito di analizzare i trend di mercato, le ricerche sull'esperienza utente e usare i dati telemetrici dei giocatori per aiutare lo sviluppo dei videogiochi della serie.

Cosa dovrà fare l'Head of Product presso Firaxis

La pagina ufficiale della proposta di lavoro di Firaxis richiede al potenziale Head of Product di collaborare con lo studio e i team di pubblicazione per definire piani commerciali strategici e realistici. Il candidato dovrebbe avere una grande comprensione di cosa sia Civilization e in generale il genere degli strategici 4X, oltre ovviamente avere esperienza nello sviluppo su larga scala e grandi capacità di leadership.

L'Head of Product dovrà creare e comunicare le scalette di produzione dei prodotti garantendo l'allineamento con la visione strategica e gli obiettivi dell'azienda, assicurando una crescita a lungo termine. Come già detto, in linea di massima lo scopo della persona assunta sarà quello di guidare le decisioni produttive in base ai dati di mercato, ai trend di comportamento dei giocatori e fare il tutto ottimizzando i costi di produzione.

Non è strano che si utilizzi questo tipo di linguaggio, ma ci ricorda sempre come a questi livelli il discorso non sia mai "aiutaci a creare un gioco divertente per i fan della serie". Alla fine però oramai solo gli indie ragionano in questo modo, come ha spiegato il publishing director di Larian.