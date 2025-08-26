Il futuro iPhone pieghevole potrebbe avere quattro fotocamere e un sensore TouchID, tra le varie novità

Secondo alcune indiscrezioni, il primo iPhone pieghevole di Apple è entrato in fase di test il mese scorso. Trapelano invece ulteriori dettagli legati alle sue caratteristiche, attraverso quanto riportato da Mark Gurman con un articolo pubblicato su Bloomberg. Ovviamente queste informazioni vanno prese comunque con le pinze, in attesa di conferme ufficiali, sebbene la fonte sia piuttosto affidabile. Vediamo quindi alcune caratteristiche chiave di questo nuovo dispositivo.
Le caratteristiche
Secondo quanto riportato da Gurman, il primo pieghevole di Apple avrà un formato a libro, simile alla gamma Galaxy Z Fold di Samsung. Inoltre, il sensore TouchID potrebbe essere proposto anche con il primo iPhone pieghevole, integrando questa funzione nel pulsante di accensione o sulla parte laterale del dispositivo. Inoltre, secondo le indiscrezioni, questo iPhone potrebbe essere equipaggiato con ben quattro fotocamere, di cui due sul retro, una all'interno dello schermo pieghevole e una sul display esterno.
Sono previsti dei cambiamenti anche per quanto concerne la SIM, che potrebbe adottare esclusivamente una configurazione eSIM, dicendo addio allo slot per la scheda fisica. Ad ogni modo, si tratta di informazioni ancora non confermate e che possono variare in base al mercato. Secondo Gurman, i fornitori di Apple sono già al lavoro e pare che il dispositivo possa essere offerto nei seguenti colori: bianco, nero, azzurro e oro chiaro.
Altre informazioni
Secondo un report dell'istituto finanziario UBS, il pieghevole di Apple dovrebbe costare tra i 1.800 e i 2.000 dollari (rispetto alle stime iniziali che oscillavano tra i 2.000 e i 2.400 dollari). Tra i fornitori coinvolti troviamo alcuni nomi noti, come Samsung Display e LG Display, mentre la scocca in titanio e la cerniera in metallo liquido saranno affidate a Lens Technology, Amphenol e Hon Hai. Se tutto andrà secondo i piani, l'iPhone pieghevole entrerà nella fase EVT (Engineering Verification Test) nei primi mesi del 2026, con il debutto previsto in contemporanea con la serie iPhone 18.