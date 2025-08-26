Shinobi: Art of Vengeance sta per arrivare e il trailer di lancio ci prepara al ritorno storico

Sega e Lizardcube hanno pubblicato oggi il trailer di lancio ufficiale di Shinobi: Art of Vengeance, il nuovo gioco d'azione in stile platform 2D che segna il ritorno storico della celebre serie in una forma davvero molto interessante.
Manca ancora qualche giorno, considerando che la data di uscita è fissata per il 29 agosto su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, ma intanto possiamo prepararci a questo gradito ritorno guardando questo nuovo trailer, che presenta un condensato delle caratteristiche di questo gioco, fra tradizione e novità.
Tuttavia, coloro che hanno acquistato la Digital Deluxe Edition possono accedere già da oggi a Shinobi: Art of Vengeance, cosa che spiega la pubblicazione anticipata del trailer di lancio rispetto all'uscita standard.
Un ritorno azzeccato
Come potete leggere nella nostra recensione al link riportato qui sotto, l'operazione di rilancio della storica serie Shinobi ha colto nel segno, in questo caso, proponendo un ritorno con elementi classici ma anche diverse novità strutturali.
D'altra parte, i voti di Shinobi: Art of Vengeance parlano chiaro, con il gioco che è stato accolto con notevole entusiasmo dalla critica internazionale, valutando molto positivamente questa rielaborazione in chiave moderna.
Al di là del classicismo che emerge dall'impostazione in 2D, il nuovo capitolo introduce alcuni nuovi elementi in termini di progressione che lo avvicinano un po' ai metroidvania, con un maggiore studio della mappa e la necessità anche di tornare sui propri passi per esplorare nuove zone con le abilità che vengono sbloccate progressivamente.