Saros sta vendendo male? I primi dati non sono incoraggianti, ma vanno contestualizzati

Come sta andando Saros a livello di vendite? In realtà non ci sono dati ufficiali che riguardano la recente esclusiva first-party per PlayStation 5 , sviluppata da Housemarque e lanciata ufficialmente il 30 aprile 2026, ma il sito Push Square, specializzato nel mondo PlayStation, ha provato a tirare qualche somma partendo dalle classifiche di vendita che lo comprendono, traendone la stima di massima che non starebbe vendendo moltissimo .

Dati da valutare

Stando allee prime informazioni disponibili, il titolo sembra aver avuto un avvio lento. Secondo i dati relativi al mese di aprile pubblicati sul PlayStation Blog, Saros ha debuttato all'undicesimo posto sul PlayStation Store in Nord America e al diciassettesimo in Europa.

Posizione Stati Uniti / Canada Europa 1 MLB The Show 26 EA Sports FC 26 2 Pragmata Crimson Desert 3 Crimson Desert Grand Theft Auto V 4 NBA 2K26 Starfield 5 Starfield Pragmata 6 Content Warning Minecraft 7 Grand Theft Auto V Hades II 8 MOUSE: P.I. For Hire Content Warning 9 Minecraft UFC 5 10 Call of Duty: Black Ops 7 Resident Evil 4 11 Saros NBA 2K26 12 Hades II Mouse: P.I. For Hire 13 EA Sports FC 26 Call of Duty: Black Ops 7 14 Arc Raiders It Takes Two 15 EA Sports Madden NFL 26 Resident Evil 2 16 WWE 2K26 The Witcher 3: Wild Hunt 17 Resident Evil 4 Saros 18 Ready or Not Forza Horizon 5 19 Invincible Vs No Man's Sky 20 Resident Evil Requiem Poppy Playtime: Chapter 1

Va precisato che il gioco è stato in vendita solo per pochissimi giorni nel mese di riferimento, includendo anche le 48 ore di accesso anticipato incluse nella Digital Deluxe Edition; tuttavia, non si tratta di un esordio particolarmente incisivo, considerando che titoli simili spesso fanno il grosso delle loro vendite proprio al lancio, per poi stabilizzarsi verso il basso nelle settimane successive.

Sul fronte del mercato fisico, la classifica britannica vede Saros debuttare in terza posizione, alle spalle di Tomodachi Life: Una vita da sogno di Nintendo e di Cyberpunk 2077: Ultimate Edition. Un indicatore commerciale più positivo arriva da Amazon, dove il gioco risulta attualmente la nuova uscita più venduta per PS5.

Un fattore importante da considerare nella valutazione di questi dati è l'aspettativa di vendita legata al budget. Con costi di sviluppo stimati intorno ai 70 milioni di euro, a Saros non sarà richiesto di eguagliare i numeri fatti da produzioni decisamente più grosse come Marvel's Spider-Man, per rientrare dell'investimento. Fino alla pubblicazione di dati ufficiali, tuttavia, sarà difficile avere un quadro preciso dell'andamento commerciale dell'opera. Ergo: prendete questa soltanto come una stima parziale. Per i risultati veri e propri, staremo a vedere.