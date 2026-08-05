Ewan McGregor ricorda che c'è ancora un decennio della storia di Obi-Wan Kenobi da raccontare

L'attore Ewan McGregor ha ricordato che esiste ancora un periodo di circa dieci anni nella storia di Obi-Wan Kenobi che rimane in gran parte inesplorato. Si tratta dell'intervallo tra gli eventi della serie Obi-Wan Kenobi e quelli di Star Wars: Episodio IV - Una nuova speranza, dove il personaggio veniva interpretato eda Alec Guinness.

Una storia da scrivere

Rispondendo a una domanda di Anne Hathaway per Esquire su quale parte della storia di Obi-Wan considerasse ancora "incompiuta", McGregor ha indicato proprio gli anni trascorsi tra la miniserie Disney+ e il primo film della trilogia originale.

"Tutto quello che abbiamo fatto tra la fine della serie televisiva e Alec Guinness in Una nuova speranza. Ci sono 10 anni di qualcosa che accade a Obi-Wan", ha spiegato l'attore.

McGregor ha poi ricordato dove si trova il personaggio al termine della serie del 2022: "Alla fine della serie, lascio Luke su Tatooine, la Principessa Leia è al sicuro e io me ne vado nel deserto sul mio cammello; un eopie, credo si chiamino così".

La miniserie Obi-Wan Kenobi, uscita nel 2022, aveva riportato McGregor nel ruolo del maestro Jedi e aveva segnato anche il ritorno di Hayden Christensen nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader. La storia si colloca nove anni prima degli eventi di Una nuova speranza, lasciando quindi un ampio spazio temporale prima che Obi-Wan assuma definitivamente l'identità dell'anziano eremita che conosciamo nel film del 1977.

Quel periodo non è completamente privo di materiale narrativo. Alcune storie sono state infatti raccontate nei fumetti di Star Wars. La serie del 2015, per esempio, comprendeva alcuni racconti sotto forma di annotazioni scritte da un Obi-Wan ormai anziano, dedicate agli anni trascorsi su Tatooine mentre sorvegliava Luke Skywalker.

Anche la miniserie a fumetti Obi-Wan del 2022, composta da cinque numeri, ha esplorato il passato del Jedi attraverso i racconti che il personaggio scrive mentre vive nella sua abitazione su Tatooine.

Chiaramente le parole di McGregor non vanno viste come una conferma della lavorazione di una nuova stagione della serie Obi-Wan, ma sono comunque indicative dell'esistenza di un interesse in merito, che potrebbe concretizzarsi in futuro.