Ewan McGregor doveva essere sia Qui-Gon Jinn che Obi-Wan Kenobi nella prima versione di Star Wars Episodio 1

La spiegazione di cosa voleva fare George Luca in Star Wars Episodio 1

Detto così sembra semplice, ma aspettate. L'idea era che il maestro Jedi (ovvero quello più vecchio della coppia) sarebbe stato interpretato sempre da Liam Neeson, ma il suo nome sarebbe stato Obi-Wan Kenobi. Invece, Ewan McGregor sarebbe stato il giovane padawan, chiamato però Qui-Gon Jinn.

Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi

Ora starete pensando: 'ma se il personaggio di Liam Neeson viene ucciso da Darth Maul e se tale personaggio sarebbe stato Obi-Wan Kenobi, come è possibile che nella trilogia originale Obi-Wan sia ancora vivo?". La risposta è questa: il personaggio di McGregor (chiamato in tale versione Qui-Gon Jinn) avrebbe preso il nome del proprio maestro (ovvero Obi-Wan Kenobi).

In breve, l'idea era che il "vero" Obi-Wan Kenobi sarebbe morto e che il "nuovo" Obi-Wan Kenobi avrebbe proseguito il proprio percorso diventando il personaggio che conosciamo. Tutto questo avrebbe anche spiegato perché Alec Guinness in Una Nuova Speranza dice la frase "Obi-Wan? Questo è un nome che non sento da....": perché lui in realtà non è Obi-Wan ma Qui-Gon. Secondo la fonte, però, alla fine George Lucas ha cambiato i piani.

A nostra prima impressione, tutto questo cambio di nomi rischiava di essere un po' complicato. Voi che ne pensate?

