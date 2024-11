Il co-fondatore di Riot Games parla dello stato dei lavori dell'MMO di League of Legends

Il franchise di League of Legends da molti anni sta cercando di espandersi in più direzioni, compresa ovviamente quella videoludica, con vari progetti che approcciano generi diversi pur rimanendo parte della serie. Ad esempio, Riot Games sta lavorando a un MMO di League of Legends, di cui però si sa veramente poco.

Le ultime novità sull'MMO di League of Legends

"Ci stiamo lavorando duramente", dice Merrill. "È il progetto a cui ho dedicato personalmente più tempo. Penso davvero che la squadra abbia preso la migliore direzione e che si stia dando molto da fare. Conosciamo le aspettative e cercheremo di non deluderle".

Siamo tutti ansiosi di saperne di più sull'imminente MMO di LoL da quando Riot ha dichiarato che stava "resettando" lo sviluppo all'inizio di quest'anno. All'epoca Merrill aveva aggiunto: "La visione iniziale non era abbastanza diversa da ciò che potete giocare oggi. Non crediamo che tutti voi vogliate un MMO uguale agli altri con sopra una mano di vernice in stile Runeterra".

Merrill aveva anche assicurato nel 2023 che l'MMO era ancora in produzione dopo che il produttore del gioco, Greg Street, aveva annunciato di voler lasciare Riot Games. "Crediamo in questo gioco e nel team che ci sta lavorando", ha spiegato Merrill. "Se guardiamo allo sviluppo come a una gara, Greg ha fatto una prima tappa straordinaria con un team incredibile, e so che chiunque prenderà il testimone sarà predisposto per il successo in futuro".

Un altro gioco di LoL in produzione è 2XKO, un picchiaduro.