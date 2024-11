PS5 Pro ha un'opzione che permette di catturare screenshot in 8K nei giochi supportati

Nonostante manchino ancora alcuni giorni al lancio di PS5 Pro, diversi utenti sono riusciti a mettere le mani sulla console prima del tempo e stanno condividendo in rete alcuni dettagli interessanti, uno dei quali è una nuova funzionalità che permette di catturare screenshot anche in risoluzione 8K.

La conferma arriva dall'utente TCMFGames che ha postato su X una foto del menu di cattura di PS5 Pro. È interessante notare che, traducendo dal portoghese, l'opzione parla di "catturare screenshot in 8K per giochi in 8K", il che significa che forse non sarà possibile farlo per tutti quei titoli che non supportano questa risoluzione, in pratica la quasi totalità di quelli per PS5.