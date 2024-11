Nintendo Music ha una utile funzione anti-spoiler: vediamo come attivarla

Se vi interessa utilizzarla ma avete timore di udire musiche di giochi che dovete ancora giocare, non abbiate timore: è presente una funzione anti-spoiler che vi metterà al sicuro da ogni anticipazione musicale. Vediamo i dettagli su come si usa.

Come vi abbiamo già riportato, Nintendo ha svelato una nuova applicazione per smartphone chiamata Nintendo Music che fa esattamente quello che vi aspettate. Gli abbonati a Nintendo Switch Online possono usare questo servizio per ascoltare le colonne sonore di tanti videogiochi prodotti dalla compagnia giapponese.

Come attivare la modalità anti-spoiler di Nintendo Music

Se anche voi volete utilizzare l'applicazione senza ascoltare canzoni di giochi che vorrete giocare in futuro, dovete solo fare quanto segue.

Prima di tutto, dovete aprire l'applicazione e nell'angolo in alto a destra selezionare sull'icona dell'utente. Dopo di che dovete raggiungere le impostazioni e scorrere in basso per trovare la funzione per il blocco degli spoiler. Da lì, sarà possibile aggiungere uno o più giochi alla lista dei titoli bloccati. Ogni musica proveniente da tale gioco non sarà più mostrata e riprodotta dall'applicazione.

Se volete eliminare il blocco antispoiler per un gioco, dovete semplicemente tornare nello stesso menù e togliere dalla lista dei giochi bloccati il titolo in questione. Potete anche cercare manualmente il gioco nell'app e sbloccarlo.

Si tratta ad esempio di un ottimo modo per non sentire l'OST del boss finale di un gioco che state giocando, rovinandovi così la sorpresa. Vi segnaliamo infine che Nintendo non ha accreditato i compositori in Nintendo Music.