Nintendo non ha accreditato i compositori in Nintendo Music, la sua nuova app musicale

I giochi di Nintendo hanno alcune delle colonne sonore più celebri della storia dei videogiochi. Quindi, il lancio di Nintendo Music, applicazione disponibile dal 30 ottobre per gli abbonati a Nintendo Switch Online, che consente di ascoltarle, è stato accolto con grande favore un po' da tutti. Peccato che i brani non vengano in alcun modo accreditati. Avete capito bene: non viene detto chi li ha composti.