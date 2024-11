Che ne dite di un gioco in regalo da GOG per i suoi saldi di Halloween?

Il gioco completo in questione è Return of the Phantom , un'avventura punta e clicca classica di ottima fattura, scritta da Raymond Benson, autore di alcuni romanzi dedicati a James Bond, e pubblicata nel 1993 da MicroProse. Naturalmente è ispirata a "Il fantasma dell'opera", il romanzo di Gaston Leroux . La parte migliore è che lo potete avere gratis, se non lo aveste capito. Quindi, che aspettate?

Come riscattarlo

Return of the Phantom racconta del ritorno del fantasma dell'Opera di Parigi. Il giocatore veste i panni dell'ispettore Raoul Montand, l'unico che apparentemente può fermarlo. Per riuscire, dovrete andare alla ricerca di prove in giro per il teatro, inseguendo il fantasma fin sotto le labirintiche catacombe della città.

Per riscattare Return of the Phantom da GOG dovete seguire sempre la stessa procedura di tutti gli altri giochi che ha regalato nel corso degli anni. Quindi, andate sulla pagina principale del negozio e scorrete verso il basso per trovare il banner del gioco (è ben visibile). Quando lo avrete individutato, cliccate sul pulsante verde che consente di aggiungerlo in automatico all'account. Non serve fare altro. Se volete altri dettagli, sopra c'è scritto "Add to library" e solitamente è posizionato sulla destra. Naturalmente per aggiungere il gioco alla vostra libreria di GOG, dovete essere collegati alla piattaforma con un account valido e senza limitazioni. Di nostro, ci raccomandiamo di non partire dalla pagina del gioco perché verreste rimandati a quella principale, visto che l'obiettivo è anche quello di promuovere i saldi.