Il gioco di carte The Elder Scrolls: Legends sarà presto rimosso da Steam

Sono passati cinque anni dall'ultimo aggiornamento di The Elder Scrolls: Legends , il cui destino appariva ormai segnato ai più. Ora si sta per compiere, visto che Bethesda ha annunciato la chiusura dei server e la rimozione da Steam il 30 gennaio 2025 , con il gioco che già attualmente non è più presente nel listino del negozio. Non si sa ancora se le versioni mobile seguiranno lo stesso destino.

Destino segnato

L'annuncio è stato fatto direttamente in gioco con un messaggio pop-up, visto dai pochi che ci stanno ancora giocando, in cui si può leggere: "Da adesso al 30 gennaio 2025, tutti gli articoli del negozio e l'ingresso agli eventi in-game saranno disponibili per un pezzo d'oro ciascuno, così potrai goderti tutti i contenuti che Legends ha da offrire. In quella data, i server verranno chiusi e il gioco diventerà inaccessibile. Grazie per aver giocato e speriamo che ti sia piaciuto il tempo passato in Legends."

Il messaggio con l'annuncio della chiusura

Naturalmente la delusione è forte tra quelli che ci stavano ancora giocando (poche centinaia di persone al mese), ma evidentemente tenerlo attivo non era più sostenibile dal punto di vista economico, nonostante la presenza su mobile. Purtroppo allo spegnimento dei server, tutti gli acquisti fatti in gioco saranno cancellati.

The Elder Scrolls: Legends fu lanciato nell'ormai lontano 2017 per sfidare Hearthstone di Blizzard, ma non riuscì mai ad avere davvero successo. Bethesda lo ha aggiornato per circa due anni con nuovi contenuti, migliorando le caratteristiche esistenti, ma non c'è stato niente da fare e nel 2019 ha interrotto lo sviluppo, cancellando l'uscita di un'espansione prevista per quell'inverno. Legends è comunque rimasto disponibile e giocabile, sia in modalità online che in modalità giocatore singolo.