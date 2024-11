Sonic X Shadow Generations analizzato da Digital Foundry su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch

Sonic X Shadow Generations è il protagonista di una video analisi di Digital Foundry, che ha messo sotto la lente d'ingrandimento tutte le versioni console PlayStation e Xbox, Nintendo Switch e PC.

Su PlayStation e Xbox Sonic Generations gira a 60 fps, con le console current-gen che propongono una risoluzione nativa in 4K. Solo su PS4 base sono state notate delle occasionali incertezze nel framerate, che comunque non inficiano sull'esperienza complessiva. Teoricamente, grazie alla retrocompatibilità di Xbox è possibile giocare anche alla versione originale di Sonic Generations a 60 fps e risoluzione elevata su Xbox Series, ma non su One e One X dove il framerate si ferma a 30 fps.

Per quanto riguarda Shadows Generations, le versioni old gen offrono un framerate bloccato a 30 fps, mentre su quelle di attuale generazione è possibile sceglierete tra le modalità Performance a 60 fps o Qualità a 30 fps, con la prima che ovviamente è quella consigliata in questo caso.