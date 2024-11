One Piece torna col remake della saga dell'Isola degli Uomini Pesce e mostra le sigle di apertura e chiusura

Pubblicata vari anni fa in versione da 58 episodi, tornerà condensata in un arco da 21 episodi . Inoltre, questo nuovo remake includerà una nuova sequenza di apertura e di chiusura, che sono ora state mostrate.

One Piece si continua ad ampliare e, nel mentre l'anime principale è in pausa, sono previsti vari altri contenuti per tenere compagnia agli appassionati. Uno di questi è un remake della saga dell'Isola degli Uomini Pesce .

Cosa sappiamo dei progetti di One Piece

Qui sotto potete vedere i due video della versione giapponese della sigla di apertura e chiusura di One Piece Log: La saga dell'Isola degli Uomini Pesce.

Il produttore di One Piece - Ryuta Koike - ha spiegato, al momento dell'annuncio del remake, che i fan non dovrebbero vederlo come una compilation, ma che il team ha ricostruito l'arco da zero per questa nuova edizione. Come suggerisce la sigla, questa nuova versione dell'arco presenta immagini, suoni e altro ancora aggiornati per renderlo più in linea con l'attuale visione dell'anime di One Piece.

Ricordiamo poi che One Piece: Egghead Arc è in pausa prolungata, si tratta della prima volta per l'anime nei suoi 25 anni di vita. L'anime è ora nel bel mezzo di una "fase di carica", mentre il team di One Piece si prepara a tornare per la prossima metà dell'arco con nuovi episodi nell'aprile 2025.

Inoltre, il team sta creando One Piece Fan Letter e un remake completo noto come The One Piece.