Xbox Network non funziona oggi, 27 luglio: Microsoft commenta la situazione

Dopo i recenti problemi del PlayStation Network, è ora il turno di Xbox. Le funzionalità online della console di Microsoft sono infatti parzialmente non funzionanti da alcune ore, come è stato confermato da Microsoft stessa.
L'account social Xbox Support ha condiviso una comunicazione a riguardo e anche il sito di Xbox Status segnala, in tempo reale, quali sono le funzioni non accessibili.
Le parole di Microsoft sui problemi di Xbox
Tramite l'account XBOX Support, Microsoft ha scritto: "Siamo a conoscenza che alcuni utenti stanno incontrando degli errori nel tentativo di accedere, vedere i giochi della libreria o avviare i giochi. I nostri ingegneri sono attivamente al lavoro per limitare il problema."
Tramite Xbox Status, che potete raggiungere con il link presente all'interno del tweet qui sopra, viene segnalato che - al momento della scrittura - non è possibile accedere al proprio account, non è possibile utilizzare il negozio o i servizi in abbonamento e nemmeno la versione mobile dei servizi e le app Xbox.
Il servizio per il multigiocatore online e il cloud gaming, così come il remote play, sono invece al momento attivi. Diteci, voi avete riscontrato problemi in queste ore?
Ricordiamo infine che Xbox ha iniziato i test sul cloud gaming gratis con pubblicità e senza Game Pass.