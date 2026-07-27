Xbox Network non funziona oggi, 27 luglio: Microsoft commenta la situazione

L'account social Xbox Support ha condiviso una comunicazione a riguardo e anche il sito di Xbox Status segnala, in tempo reale, quali sono le funzioni non accessibili.

Dopo i recenti problemi del PlayStation Network, è ora il turno di Xbox . Le funzionalità online della console di Microsoft sono infatti parzialmente non funzionanti da alcune ore, come è stato confermato da Microsoft stessa.

Le parole di Microsoft sui problemi di Xbox

Tramite l'account XBOX Support, Microsoft ha scritto: "Siamo a conoscenza che alcuni utenti stanno incontrando degli errori nel tentativo di accedere, vedere i giochi della libreria o avviare i giochi. I nostri ingegneri sono attivamente al lavoro per limitare il problema."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Tramite Xbox Status, che potete raggiungere con il link presente all'interno del tweet qui sopra, viene segnalato che - al momento della scrittura - non è possibile accedere al proprio account, non è possibile utilizzare il negozio o i servizi in abbonamento e nemmeno la versione mobile dei servizi e le app Xbox.

Il servizio per il multigiocatore online e il cloud gaming, così come il remote play, sono invece al momento attivi. Diteci, voi avete riscontrato problemi in queste ore?

Ricordiamo infine che Xbox ha iniziato i test sul cloud gaming gratis con pubblicità e senza Game Pass.