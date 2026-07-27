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Xbox Network non funziona oggi, 27 luglio: Microsoft commenta la situazione

Come confermato da Microsoft stessa, il network online di Xbox non sta funzionando come dovrebbe quest'oggi, 27 luglio 2026. Vediamo quanto sappiamo al riguardo.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   27/07/2026
Il logo dell'Xbox Store

Dopo i recenti problemi del PlayStation Network, è ora il turno di Xbox. Le funzionalità online della console di Microsoft sono infatti parzialmente non funzionanti da alcune ore, come è stato confermato da Microsoft stessa.

L'account social Xbox Support ha condiviso una comunicazione a riguardo e anche il sito di Xbox Status segnala, in tempo reale, quali sono le funzioni non accessibili.

Le parole di Microsoft sui problemi di Xbox

Tramite l'account XBOX Support, Microsoft ha scritto: "Siamo a conoscenza che alcuni utenti stanno incontrando degli errori nel tentativo di accedere, vedere i giochi della libreria o avviare i giochi. I nostri ingegneri sono attivamente al lavoro per limitare il problema."

Al momento X/Twitter ha dei problemi
e non è possibile caricare il post

Tramite Xbox Status, che potete raggiungere con il link presente all'interno del tweet qui sopra, viene segnalato che - al momento della scrittura - non è possibile accedere al proprio account, non è possibile utilizzare il negozio o i servizi in abbonamento e nemmeno la versione mobile dei servizi e le app Xbox.

Tre giochi Xbox sono stati rimossi dalle librerie di chi li ha comprati Tre giochi Xbox sono stati rimossi dalle librerie di chi li ha comprati

Il servizio per il multigiocatore online e il cloud gaming, così come il remote play, sono invece al momento attivi. Diteci, voi avete riscontrato problemi in queste ore?

Ricordiamo infine che Xbox ha iniziato i test sul cloud gaming gratis con pubblicità e senza Game Pass.

#Microsoft
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