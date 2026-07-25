Tre giochi Xbox sono stati rimossi dalle librerie di chi li ha comprati

Tre giochi di Xbox, compatibili con la generazione One e quella Series, sono stati completamente rimossi dagli account dei giocatori. Non solo non è più possibile acquistarli, ma non è nemmeno possibile riscaricarli se li si aveva già comprati. Solo chi li aveva installati prima della rimozione potrà continuare a usarli, fino a quando non li cancellerà.
Tutti e tre i titoli sono dello sviluppatore Creepy Brothers. Parliamo di Strike Force Kitty del 2018, Creepy Tale del 2020 e Creepy Tale 2 del 2021.
I dettagli sui giochi rimossi
Sebbene non siano titoli famosi, hanno comunque un proprio pubblico. Creepy Tale conta 500 recensioni su Steam con un 79% di valutazioni positive, Strike Force Kitty vanta oltre 1.000 recensioni e un punteggio dell'89% e Creepy Tale 2 dispone di 1.276 recensioni e un 89% di apprezzamento.
La rimozione per ora è avvenuta solo su Xbox, ma presto accadrà anche su PlayStation e Nintendo. Il motivo? Uno scontro tra editore e sviluppatori. Il publisher della versione console - No Gravity Games - avrebbe violato i termini degli accordi e non avrebbe pagato per anni le royalty dovute agli sviluppatori.
Gli sviluppatori hanno dichiarato tramite Twitter: "Mi dispiace molto che i giocatori debbano pagare le conseguenze a causa di pessimi publisher, ma non avevamo scelta. I giochi sono stati rimossi dallo store perché il publisher ha violato i termini dell'accordo e non versa le royalty da diversi anni."
Vi lasciamo infine al nostro speciale di approfondimento sul fisico o digitale: chi sta davvero scegliendo per noi?