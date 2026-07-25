Tre giochi Xbox sono stati rimossi dalle librerie di chi li ha comprati

Tre giochi di Xbox, compatibili con la generazione One e quella Series, sono stati completamente rimossi dagli account dei giocatori. Non solo non è più possibile acquistarli, ma non è nemmeno possibile riscaricarli se li si aveva già comprati. Solo chi li aveva installati prima della rimozione potrà continuare a usarli, fino a quando non li cancellerà.

Tutti e tre i titoli sono dello sviluppatore Creepy Brothers. Parliamo di Strike Force Kitty del 2018, Creepy Tale del 2020 e Creepy Tale 2 del 2021.