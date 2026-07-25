Halo: Campaign Evolved sembra contenere un easter egg sul mitico Craig

Craig è uno dei rari esempi in cui una presa in giro di un videogioco diventata meme si è evoluta in maniera talmente virale da rientrare in qualche modo nella lore di un gioco: l'abbiamo visto comparire in Halo Infinite e, a quanto pare, qualche traccia del personaggio è emersa anche in Halo: Campaign Evolved.

A dire il vero, la questione non è ancora del tutto chiara in questo caso, perché potrebbe essere solo un semplice caso di somiglianza rispetto a uno dei più celebri brute nella storia di Halo, ma si tratta effettivamente una coincidenza che fa pensare a una sorta di omaggio.

D'altra parte, 343 Industries (ora Halo Studios) ha già dimostrato di volersi divertire con la leggenda di Craig, considerando peraltro che anche il nome stesso del brute è stato scelto dagli sviluppatori, dunque non stupirebbe una citazione diretta.