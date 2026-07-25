Giochi Xbox 360 potrebbero presto arrivare su PC: indizi nei primi titoli in retrocompatibilità

In particolare, alcuni dataminer si sono dedicati alla ricerca sul codice di questi titoli, e dall'interno è dunque emersa un'informazione che potrebbe aprire prospettive molto interessanti sul futuro dei giochi Xbox su PC.

Dopo diverse voci di corridoio e speculazioni sull'argomento, Microsoft ha infine annunciato l'avvio della retro-compatibilità dei giochi Xbox su PC e proprio da questa derivano alcuni indizi che fanno pensare al prossimo arrivo di giochi Xbox 360 su piattaforma Windows.

Un prezioso emulatore

In particolare, l'utente Milenko su X, specializzato in ricerche di questo tipo, ha scoperto che all'interno di Fuzion Frenzy (e di conseguenza anche degli altri titoli in retrocompatibilità) si trova il codice binario dell'emulatore Xe03.



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Il nome è peraltro un gioco di parole con il composto chimico triossido di Xeno, una sostanza alquanto instabile derivante dall'ossidazione dello Xeno, che a sua volta rimanda al nome del processore di Xbox 360, "Xenon", in quello che sembra essere uno scherzo interno tra gli sviluppatori Xbox, come spiegato dal ricercatore.

Quello che risulta molto interessante è che tale emulatore è alla base del sistema di retrocompatibilità utilizzato da Xbox One e Xbox Series X|S per far funzionare i giochi del catalogo Xbox 360, il quale è stato ricompilato, evidentemente, come app per PC desktop all'interno dell'ambiente GDK/MSIX.

È una soluzione software che consente di emulare la complessa architettura di Xbox 360, ovvero la CPU Xenon PowerPC, il sistema hypervisor della console (Hvx) e la GPU di Xenon all'interno di Direct3D.

Questo significa che, potenzialmente, l'emulatore che consente ai giochi Xbox 360 di funzionare su Xbox One e Xbox Series X|S ora ha una versione PC, dunque è altamente probabile che anche tali titoli possano presto arrivare su PC, cosa che gli attuali emulatori non sono in grado di garantire con assoluta precisione, per il momento.

Attendiamo dunque di vedere come si svilupperà la questione, comprese le possibili ricadute della raccolta di informazioni sull'emulatore Xe03 nell'ambito dell'emulazione non ufficiale.