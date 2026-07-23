Il trailer di lancio di Halo: Campaign Evolved mostra i miglioramenti e le novità del remake

Parte da oggi l'accesso anticipato a Halo: Campaign Evolved, e Xbox ha pubblicato l'immancabile trailer di lancio per il gioco, che mostra miglioramenti e novità per il remake del grande classico creato da Bungie e Microsoft.

La prima cosa che risulta evidente è ovviamente la nuova grafica: il leggendario Halo Combat Evolved è stato interamente ricostruito in Unreal Engine 5, con risultati davvero notevoli da quanto possiamo vedere anche in questo trailer, rilanciando un gioco immortale con una base tecnologica moderna.

Le scelte stilistiche restano piuttosto fedeli all'originale, ma l'impianto grafico è nuovo e decisamente al passo con i tempi, celebrando così una leggenda di 25 anni fa nel migliore dei modi.