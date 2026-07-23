Il trailer di lancio di Halo: Campaign Evolved mostra i miglioramenti e le novità del remake

Parte da oggi l'accesso anticipato a Halo: Campaign Evolved, e Xbox ha pubblicato l'immancabile trailer di lancio per il gioco, che mostra miglioramenti e novità per il remake del grande classico creato da Bungie e Microsoft.
La prima cosa che risulta evidente è ovviamente la nuova grafica: il leggendario Halo Combat Evolved è stato interamente ricostruito in Unreal Engine 5, con risultati davvero notevoli da quanto possiamo vedere anche in questo trailer, rilanciando un gioco immortale con una base tecnologica moderna.
Le scelte stilistiche restano piuttosto fedeli all'originale, ma l'impianto grafico è nuovo e decisamente al passo con i tempi, celebrando così una leggenda di 25 anni fa nel migliore dei modi.
Nuova grafica e nuovi contenuti
Oltre alle questioni tecniche, Halo: Campaign Evolved si porta dietro anche altre novità sul fronte dei contenuti, a partire da Operation: Meteorite, ovvero un mini-arco di tre missioni completamente nuove che espandono la storia originale raccontando alcuni eventi avvenuti circa un anno prima dell'avvio della Campagna principale.
Il remake riporta inoltre in auge la possibilità di giocare la Campagna in modalità multiplayer cooperativa con schermo condiviso e per gruppi composti da un massimo di quattro giocatori online, cosa che ovviamente incrementa caos e distruzione.
Vengono inoltre introdotti diversi teschi che consentono di modificare varie meccaniche del gioco ed estendono la possibilità di rigiocare più volte ai livelli: ai teschi classici ne vengono aggiunti anche di nuovi, introducendo diverse novità e variabili.
Nel frattempo, abbiamo visto i primi voti di Halo: Campaign Evolved che evidentemente ha convinto gran parte della critica.