Una scena di Halo: Campaign Evolved conferma il remake di Halo 2?

Halo Studios potrebbe aver confermato lo sviluppo del remake di Halo 2: completando Halo: Campaign Evolved al livello di difficoltà leggendario, infatti, è possibile assistere a una sequenza di intermezzo inedita in cui si parla proprio del sequel.

Nel video ritroviamo il sergente Johnson, apparentemente intento a rilassarsi sulla stessa spiaggia dell'iconica missione The Silent Cartographer, mentre fuma un sigaro e si prepara a mangiare un sandwich, ignaro di cosa stia accadendo in prossimità dell'anello Halo.

Quando però un'enorme esplosione illumina il cielo in lontananza e un Pelican sopraggiunge per recuperarlo, il sergente si gira verso la telecamera e pronuncia una frase difficilmente equivocabile: "Beh, questo è il mio segnale. Ci vediamo nel sequel."

Una battuta del genere difficilmente è stata messa lì a caso, dunque esistono concrete possibilità che Halo Studios stia già lavorando al remake del secondo capitolo della saga, protagonista in precedenza della remaster The Master Chief Collection.