Una scena di Halo: Campaign Evolved conferma il remake di Halo 2?

Halo Studios potrebbe aver confermato lo sviluppo del remake di Halo 2: completando Halo: Campaign Evolved al livello di difficoltà leggendario, infatti, è possibile assistere a una sequenza di intermezzo inedita in cui si parla proprio del sequel.
Nel video ritroviamo il sergente Johnson, apparentemente intento a rilassarsi sulla stessa spiaggia dell'iconica missione The Silent Cartographer, mentre fuma un sigaro e si prepara a mangiare un sandwich, ignaro di cosa stia accadendo in prossimità dell'anello Halo.
Quando però un'enorme esplosione illumina il cielo in lontananza e un Pelican sopraggiunge per recuperarlo, il sergente si gira verso la telecamera e pronuncia una frase difficilmente equivocabile: "Beh, questo è il mio segnale. Ci vediamo nel sequel."
Una battuta del genere difficilmente è stata messa lì a caso, dunque esistono concrete possibilità che Halo Studios stia già lavorando al remake del secondo capitolo della saga, protagonista in precedenza della remaster The Master Chief Collection.
Un altro rifacimento completo?
In effetti già da alcune settimane circolano voci sullo sviluppo dei remake di Halo 2 e Halo 3, dunque quella contenuta nella sequenza nascosta di Campaign Evolved sembrerebbe essere la conferma di questi rumor, nonché ovviamente un'ottima notizia per gli appassionati della serie.
Rispetto alla già citata remaster di Halo 2: Anniversary, un eventuale rifacimento del secondo capitolo seguirebbe le stesse regole osservate per il titolo in uscita il 28 luglio, presentandosi dunque come una rivisitazione completa in Unreal Engine 5.