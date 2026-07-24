Perché il nuovo Halo multigiocatore è stato cancellato? Spunta un possibile motivo

La fonte è tornata con un nuovo video su YouTube intitolato "Perché il gioco multigiocatore di Halo 'Project Ekur' è stato cancellato!" (Why The Halo Multiplayer Game "Project Ekur" Was Canceled!), in cui approfondisce nei dettagli ciò che sarebbe accaduto all'interno di Halo Studios.

Spuntano in rete nuove voci dedicate al progetto multigiocatore di Halo, Project Ekur . Nello specifico si parla dei motivi per cui il gioco è stato cancellato. La fonte è Rebs Gaming , che si è fatto un nome per i suoi reportage dedicati ad Halo, riportando con precisione le informazioni sulle missioni prequel di Halo: Campaign Evolved, sui contenuti più recenti utilizzati nel gioco ed essendo stato il primo a svelare la cancellazione di Project Ekur.

Il report su Halo Project Ekur

Rebs Gaming spiega: "Mi è stato riferito che Pierre Hintze ha scelto di agire come direttore creativo e responsabile della produzione in aggiunta al suo effettivo ruolo di capo dello studio. Si è fatto coinvolgere eccessivamente nello sviluppo continuando a cambiare direttive, il che ha causato un gran caos nella produzione e un enorme ritardo sulla tabella di marcia."

"Questo include la cancellazione del gioco battle royale basato sul motore Slipspace dal nome in codice Project Tatanka, la sua riconversione in un progetto di extraction shooter su Unreal Engine noto come Ekur, per poi ritornare sui suoi passi ritrasformandolo in un battle royale e infine cancellarlo di nuovo, proprio come avvenuto per Tatanka."

"A sviluppo già avanzato del progetto, Pierre ha infine deciso di far condurre una ricerca di mercato sul franchise di Halo. Il risultato ha confermato che la maggior parte dei fan di Halo non voleva un battle royale, ma desiderava unicamente un gioco classico e completo di Halo."

Ovviamente quanto segnalato rimane un rumor e probabilmente non sarà mai confermato visto che il progetto non è mai stato annunciato ufficialmente. Segnaliamo poi che Halo Studios non avrebbe alcun gioco in pieno sviluppo al momento.