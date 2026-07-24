iOS 27 punta sulle prestazioni: ecco i miglioramenti previsti per iPhone

In attesa della versione stabile di iOS 27, prevista per questo autunno insieme ai nuovi iPhone, sappiamo già quali novità verranno introdotte. Oltre alle nuove opzioni e funzionalità, tra cui la tanto attesa Siri AI (che purtroppo non sarà disponibile fin da subito in Europa a causa delle normative del DMA), iOS 27 introdurrà anche numerose ottimizzazioni. Di seguito scopriamo i miglioramenti di cui gli utenti potranno beneficiare. Ricordiamo che nel frattempo Apple sta già distribuendo le versioni beta di iOS 27.

Velocità e reattività Tutte queste novità sono state presentate in occasione della WWDC 2026, ma per comodità riepiloghiamo i miglioramenti più importanti di seguito. Uno dei principali miglioramenti di iOS 27 riguarda l'avvio delle applicazioni, ora ancora più rapido e reattivo: le app, infatti, si avvieranno fino al 30% più velocemente. Inoltre, è stato ottimizzato lo scheduler della CPU per gestire in modo più efficiente quelle attività più complesse che richiedono prestazioni elevate. Questo miglioramento riguarderà tutti gli iPhone compatibili fino alla serie iPhone 11, permettendo anche ai modelli meno recenti di beneficiare di un avvio delle app più rapido e di un'esperienza d'uso più fluida, nonostante le nuove funzionalità introdotte con l'aggiornamento. iPhone Gli iPhone saranno anche più efficaci nel selezionare la migliore connessione Wi-Fi o mobile, con meno interruzioni di connessione mentre il dispositivo passa da una rete all'altra. I miglioramenti riguardano anche le applicazioni e il sistema di ricerca. Spotlight, Foto, Mail e altre app godono di un indice dei contenuti ancora più completo, che viene aggiornato nel corso della giornata. Un'altra novità riguarda l'app Mail, che introduce un sistema di classificazione più intelligente: le ricerche daranno priorità alle e-mail più pertinenti in base alla query inserita, anziché limitarsi a mostrarle esclusivamente in ordine cronologico.