iOS 27 punta sulle prestazioni: ecco i miglioramenti previsti per iPhone

In attesa della versione stabile di iOS 27, prevista per questo autunno insieme ai nuovi iPhone, sappiamo già quali novità verranno introdotte. Oltre alle nuove opzioni e funzionalità, tra cui la tanto attesa Siri AI (che purtroppo non sarà disponibile fin da subito in Europa a causa delle normative del DMA), iOS 27 introdurrà anche numerose ottimizzazioni. Di seguito scopriamo i miglioramenti di cui gli utenti potranno beneficiare. Ricordiamo che nel frattempo Apple sta già distribuendo le versioni beta di iOS 27.
Velocità e reattività
Tutte queste novità sono state presentate in occasione della WWDC 2026, ma per comodità riepiloghiamo i miglioramenti più importanti di seguito. Uno dei principali miglioramenti di iOS 27 riguarda l'avvio delle applicazioni, ora ancora più rapido e reattivo: le app, infatti, si avvieranno fino al 30% più velocemente.
Inoltre, è stato ottimizzato lo scheduler della CPU per gestire in modo più efficiente quelle attività più complesse che richiedono prestazioni elevate. Questo miglioramento riguarderà tutti gli iPhone compatibili fino alla serie iPhone 11, permettendo anche ai modelli meno recenti di beneficiare di un avvio delle app più rapido e di un'esperienza d'uso più fluida, nonostante le nuove funzionalità introdotte con l'aggiornamento.
Gli iPhone saranno anche più efficaci nel selezionare la migliore connessione Wi-Fi o mobile, con meno interruzioni di connessione mentre il dispositivo passa da una rete all'altra. I miglioramenti riguardano anche le applicazioni e il sistema di ricerca. Spotlight, Foto, Mail e altre app godono di un indice dei contenuti ancora più completo, che viene aggiornato nel corso della giornata.
Un'altra novità riguarda l'app Mail, che introduce un sistema di classificazione più intelligente: le ricerche daranno priorità alle e-mail più pertinenti in base alla query inserita, anziché limitarsi a mostrarle esclusivamente in ordine cronologico.
Altre novità
Apple ha anche spiegato che, quando scattate una foto e poi aprite l'app Foto, l'immagine in questione appare più rapidamente e si carica fino al 70% più velocemente nella libreria. A tal proposito, quando è attiva la modalità Risparmio Energetico, l'app Fotocamera non si avvierà più lentamente e consumerà anche meno energia.
Se invece non riuscite a inviare un messaggio o una foto tramite iMessage, non comparirà più il punto esclamativo rosso: l'iPhone riproverà automaticamente a inviarlo, quindi non dovrete farlo manualmente. Anche le tastiere delle emoji e degli adesivi si caricheranno più velocemente, mentre in precedenza c'era una piccola pausa quando si voleva usare un'emoji.
Di seguito le altre novità previste:
- Risolto un problema per cui veniva mostrato un badge con un numero errato di e-mail non lette
- Bluetooth migliorato con AirPods, Apple Watch, CarPlay, altoparlanti e altri dispositivi (dovrebbero consumare meno energia)
- I trasferimenti tramite AirDrop sono fino all'80% più veloci
- Il riconoscimento del testo nelle immagini e nei documenti è più veloce
- Safari offre una maggiore efficienza energetica e le app web sono più veloci
- Lo sblocco dell'iPhone, lo scorrimento delle pagine della schermata Home e della Libreria app, nonché lo scorrimento nel Centro di controllo, risultano tutti più fluidi
- La schermata di blocco non entra più in modalità di sospensione quando si scorrono le notifiche
- CarPlay wireless è più affidabile