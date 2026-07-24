Prenota la tua copia PS5 di Final Fantasy Resonance: il pre-order è anche leggermente in sconto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare, seppur di poco, il pre-order di Final Fantasy Resonance: si tratta di uno sconto del 5% per un costo finale di 56,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente da qui, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto tramite il box qui in basso: Final Fantasy Resonance propone una nuova avventura ambientata nell'universo dei Cristalli, combinando elementi classici della serie con un sistema di gioco rinnovato. Il titolo offre un combattimento strategico a turni arricchito da meccaniche moderne, pensate per offrire maggiore profondità nelle battaglie e un'esperienza RPG completa.