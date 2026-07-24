Prenota la tua copia PS5 di Final Fantasy Resonance: il pre-order è anche leggermente in sconto

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo che fa calare, seppur di poco, il pre-order di Final Fantasy Resonance: si tratta di uno sconto del 5% per un costo finale di 56,99€. Puoi prenotare il gioco direttamente da qui, oppure accedi alla pagina dedicata al prodotto tramite il box qui in basso: Final Fantasy Resonance propone una nuova avventura ambientata nell'universo dei Cristalli, combinando elementi classici della serie con un sistema di gioco rinnovato. Il titolo offre un combattimento strategico a turni arricchito da meccaniche moderne, pensate per offrire maggiore profondità nelle battaglie e un'esperienza RPG completa.
Ulteriori dettagli sul gioco
Il gioco segna il ritorno di alcuni elementi iconici della saga, tra cui i chocobo, gli esper e i dirigibili, accompagnati dalla presenza di celebri personaggi di Final Fantasy come Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce. Questi incontri contribuiscono a creare un'avventura capace di unire diverse epoche della serie in un unico viaggio.
Dal punto di vista artistico, Final Fantasy Resonance utilizza una spettacolare grafica HD-2D di ispirazione retrò, che combina il fascino della pixel art tradizionale con effetti visivi moderni e dettagli più avanzati. Il titolo prende ispirazione dal primo arco narrativo di Final Fantasy Brave Exvius, gioco originariamente sviluppato per dispositivi mobili. Il titolo uscirà il prossimo 22 ottobre.