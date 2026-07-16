Il nuovo trailer di Final Fantasy Resonance presenta grafica, personaggi e gameplay

Final Fantasy Resonance è stato mostrato con un nuovo trailer che presenta la grafica in pixel art, i personaggi e il gameplay di questo interessante jRPG, in arrivo il 22 ottobre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 1 e 2.

Nel corso dell'avventura avremo modo di visitare due città in particolare: Dilmagia, una metropoli dell'acciaio famosa per aver dato i natali alla tecnologia delle aeronavi, nonché luogo di nascita del primo Cid; e Olderion, capitale dell'omonima federazione, costruita attorno a immense risorse idriche e protetta dai Wardens of the Waters e dalla Maiden of Water.

Sono inoltre stati presentati alcuni nuovi personaggi fra cui Lid, una giovane ingegnere di Dirnado che lavora nella fucina di famiglia fin da bambina, aspirando a diventare la prossima Cid, e combatte insieme al chocobo meccanico Mechabo; e Nichol, brillante stratega di Olderion e membro di una famiglia che da generazioni protegge il Santuario dell'Acqua.

In Final Fantasy Resonance faremo inoltre la conoscenza di antagonisti come Veritas of the Heavens, un guerriero esperto nell'uso delle tecniche del vento e determinato a distruggere i Cristalli; e di Veritas of the Waters, una combattente spietata che usa devastanti magie d'acqua per raggiungere il medesimo obiettivo.