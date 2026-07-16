Brotato a meno di 3€ su Instant Gaming: l’inarrestabile roguelite arena a un prezzo microscopico

Il panorama dei roguelite indipendenti ha visto sbocciare piccoli miracoli di game design capaci di incollare allo schermo per centinaia di ore, e Brotato è indubbiamente uno dei rappresentanti più carismatici di questa categoria. Per chi non lo avesse ancora provato, la chiave per PC del titolo è attualmente protagonista di una promozione eccezionale. A fronte di un prezzo di listino di 5,00€, il costo di partenza proposto è di appena 2,39€ (IVA esclusa). Aggiungendo l'imposta italiana del 22%, la spesa finale all'acquisto scende a soli 2,92€ (IVA inclusa). Questa offerta si traduce in un taglio del 52% mostrato sulla pagina del rivenditore, con una riduzione del 41,60% sul prezzo finale rispetto al listino originale. Se volete lanciarvi immediatamente nella mischia, potete acquistare Brotato cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Sei armi in contemporanea per una patata guerriera

Il punto di forza di Brotato risiede in una struttura di gioco tanto immediata quanto profonda. Nei panni di una patata spaziale, l'unica sopravvissuta a un atterraggio d'emergenza su un pianeta ostile, i giocatori devono respingere ondate incessanti di alieni per 20 o 30 minuti, fino all'arrivo dei soccorsi. La particolarità risiede nella possibilità di equipaggiare e utilizzare contemporaneamente fino a sei armi differenti, che spaziano dai tradizionali fucili a pompa a bizzarri lanciafiamme e armi da mischia. Tra una sessione di sopravvivenza e l'altra, il titolo permette di acquistare potenziamenti, combinare equipaggiamenti dello stesso livello e scegliere tra decine di personaggi unici, ognuno caratterizzato da tratti positivi e negativi che modificano radicalmente l'approccio alla partita.

Nonostante la grafica minimalista e il prezzo d'ingresso irrisorio, Brotato vanta un quantitativo di contenuti e una rigiocabilità capaci di rivaleggiare con produzioni molto più blasonate. La flessibilità nel creare build personalizzate e la costante introduzione di nuove sinergie tra gli oggetti creano una formula ipnotica in cui ogni sconfitta stimola a tentare subito una nuova partita. Forte di recensioni estremamente positive da parte della community di Steam, il titolo rappresenta un acquisto obbligato per chiunque cerchi un passatempo frenetico, divertente e incredibilmente appagante da avviare nei ritagli di tempo o per lunghe sessioni notturne.