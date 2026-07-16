PS6 potrebbe dire addio al sistema di dissipazione a metallo liquido

Stando a un nuovo brevetto depositato da Sony, PS6 potrebbe abbandonare il sistema di dissipazione a metallo liquido in favore di una soluzione differente e proprietaria, basata sulla vaporizzazione di liquido refrigerante.

Sebbene infatti l'adozione dell'attuale soluzione sia stata accolta positivamente, trattandosi di una tecnologia solitamente riservata a sistemi di raffreddamento di fascia alta, nel tempo sono emerse alcune criticità e segnalazioni in merito a problemi con le temperature e, pur raramente, perdite di metallo liquido.

Ebbene, il brevetto descrive una soluzione basata su degli heat pipe con sezioni rastremate, progettati per migliorare l'efficienza della dissipazione termica, e sull'impiego di un liquido refrigerante più tradizionale, simile all'acqua.

La novità sarebbe in questo caso rappresentata dal fatto che il liquido in questione verrebbe vaporizzato durante il funzionamento del sistema, così da garantire un trasferimento del calore più efficace, sia laddove si tenga la console in orizzontale, sia laddove la si tenga in verticale.