PS6 potrebbe dire addio al sistema di dissipazione a metallo liquido

Stando a un nuovo brevetto depositato da Sony, PS6 potrebbe abbandonare il sistema di dissipazione a metallo liquido in favore di una soluzione differente e proprietaria, basata sulla vaporizzazione di liquido refrigerante.
Sebbene infatti l'adozione dell'attuale soluzione sia stata accolta positivamente, trattandosi di una tecnologia solitamente riservata a sistemi di raffreddamento di fascia alta, nel tempo sono emerse alcune criticità e segnalazioni in merito a problemi con le temperature e, pur raramente, perdite di metallo liquido.
Ebbene, il brevetto descrive una soluzione basata su degli heat pipe con sezioni rastremate, progettati per migliorare l'efficienza della dissipazione termica, e sull'impiego di un liquido refrigerante più tradizionale, simile all'acqua.
La novità sarebbe in questo caso rappresentata dal fatto che il liquido in questione verrebbe vaporizzato durante il funzionamento del sistema, così da garantire un trasferimento del calore più efficace, sia laddove si tenga la console in orizzontale, sia laddove la si tenga in verticale.
Un indizio sulle forme della nuova console
Probabilmente destinata a essere lanciata nel 2028, PS6 dovrebbe inoltre mantenere un design rettangolare, in linea con le soluzioni adottate per PS4 e PS5, che continui a supportare entrambe le modalità di posizionamento, suggerisce ancora il brevetto.
Un ulteriore vantaggio del nuovo sistema di dissipazione riguarderebbe il processo produttivo: a differenza del metallo liquido, che richiede procedure di assemblaggio molto delicate, la soluzione a base di liquido refrigerante vaporizzato potrebbe essere più semplice da realizzare e meno soggetta a eventuali problematiche.
Chiaramente, come sempre accade per i brevetti, Sony potrebbe adottare queste tecnologie per PlayStation 6, così come potrebbe optare per una strada differente: scopriremo come stanno le cose solo fra qualche tempo.