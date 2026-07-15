Pokémon Unite non farà più parte dei Campionati Pokémon dal 2027, grandi cambiamenti anche per Pokémon GO

The Pokémon Company ha annunciato le modifiche al programma delle competizioni ufficiali internazionali Pokémon che entreranno in vigore nel 2027. La novità più significativa riguarda Pokémon Unite, che non farà più parte del circuito competitivo Play! Pokémon a partire dalla prossima stagione.

Sul sito ufficiale si legge: "Il campionato di Pokémon Unite non farà più parte dei Campionati Pokémon nella stagione 2027. È in programma un evento dedicato a Pokémon Unite dal vivo che avrà sede in Giappone, con viaggi premio per le squadre qualificate. [...] Il team di Play! Pokémon ci tiene a ringraziare tutte le squadre, i concorrenti e le organizzazioni della community di Pokémon Unite per l'energia e la passione che hanno dedicato alle lotte in tutto il mondo."

The Pokémon Company non ha fornito motivazioni ufficiali per questa decisione. Una delle ipotesi più discusse online è che il MOBA free‑to‑play non registri più numeri di partecipazione e interesse sufficienti a giustificare la presenza nel circuito competitivo globale, con costi e risorse che l'azienda potrebbe non considerare accettabili. Ricordiamo che il gioco era entrato nelle competizioni ufficiali nel 2022, un anno dopo il debutto su Switch e dispositivi mobile.