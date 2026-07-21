Disponibile la beta 4 di iOS 27 con nuove opzioni e funzionalità

Apple ha distribuito la quarta beta di iOS 27 in attesa del debutto ufficiale previsto per il mese di settembre. Sebbene in questa versione non siano presenti cambiamenti particolarmente significativi, sono state aggiunte nuove opzioni e funzioni. Specifichiamo, come sempre, che purtroppo le funzionalità di Siri AI non saranno disponibili in Europa, su iPhone e iPad, a causa del DMA.

Novità della quarta beta Prima di tutto, nelle impostazioni dell'app Apple TV è ora presente un nuovo pulsante chiamato "Download automatici". Attivando questa opzione, i successivi due episodi della serie avviata dalla sezione "Continua a guardare" vengono scaricati automaticamente. Una volta terminata la visione, verranno eliminati. Il nuovo pulsante Nelle impostazioni delle foto, invece, è presente un'opzione chiamata "Ingrandisci foto per riempire lo schermo". In questo modo, la foto viene ingrandita leggermente per avvicinarsi alle proporzioni dello schermo. L'opzione "Zoom photos to fill" Con la distribuzione della beta 3, Apple aveva introdotto una funzione per il Centro Notifiche che, scorrendo verso il basso, mostrava un ritaglio del soggetto dello sfondo della schermata Home. Tuttavia, nella beta 4 questa novità è stata rimossa. Di seguito vi mostriamo un video per farvi capire meglio. Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post La sezione per personalizzare la voce di Siri è cambiata in base al tipo di dispositivo posseduto. Per chi non lo sapesse, è possibile modificare espressività e velocità di risposta esclusivamente su iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone Air, altrimenti potete cambiare voci e accenti. L'interfaccia è stata resa più coerente in base al tipo di dispositivo posseduto: ulteriori opzioni saranno disponibili a breve. Siri e opzioni A proposito di Siri, nelle impostazioni è disponibile un'opzione che consente di regolare la lunghezza delle anteprime nell'app. Potrete scegliere fino a cinque righe o nessuna. Inoltre, scorrendo verso il basso per accedere a "Chiedi a Siri", compare una schermata introduttiva che ne spiega il funzionamento.