Il trailer di Blade Runner 2099 annuncia la data di uscita su Prime Video

Amazon ha annunciato la data di uscita di Blade Runner 2099 con un trailer: la serie televisiva basata sulla saga cinematografica creata da Ridley Scott sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video a partire dal 25 novembre.
Il video introduce i protagonisti dello show, che è ambientato cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049 e punta ad ampliare questo universo fantascientifico in maniera significativa, pur lasciando intatta l'anima noir del franchise.
Stando a quanto spiegato dalla showrunner Silka Luisa, Scott ha partecipato attivamente allo sviluppo creativo della serie, fornendo preziose indicazioni sia sul piano visivo che su quello narrativo nel tentativo di supportare il lavoro del team e rispettare alcuni punti fondamentali del mondo di Blade Runner.
Quest'ultimo aspetto è stato tenuto in forte considerazione da tutti i membri del cast e dalla troupe, evidentemente ben consapevoli dell'importanza del materiale con cui stavano lavorando, da qui la lunga attesa.
I presupposti narrativi
Annunciato nel 2022, Blade Runner 2099 racconta di un mondo diverso da quello che abbiamo visto in precedenza, sconvolto da una rivolta dei replicanti che negli ultimi cinquant'anni ha dato vita a una vera e propria guerra, con il risultato di rovesciare l'ordine precostituito.
Protagonista dello show sarà Michelle Yeoh, che interpreta Olwen, una Blade Runner replicante incaricata di dare la caccia a un gruppo di replicanti ribelli scomparsi. Olwen si trova però negli ultimi giorni della propria esistenza, come accaduto a Roy Batty nel film originale.
Accanto a lei troviamo Hunter Schafer nel ruolo di Cora, una giovane umana costretta per tutta la vita a fuggire dai Blade Runner e che ora, per sopravvivere, deve fingere di essere una di loro, anche a costo di perdere la propria umanità.