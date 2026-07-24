Il trailer di Blade Runner 2099 annuncia la data di uscita su Prime Video

Amazon ha annunciato la data di uscita di Blade Runner 2099 con un trailer: la serie televisiva basata sulla saga cinematografica creata da Ridley Scott sarà disponibile sulla piattaforma Prime Video a partire dal 25 novembre.

Il video introduce i protagonisti dello show, che è ambientato cinquant'anni dopo gli eventi di Blade Runner 2049 e punta ad ampliare questo universo fantascientifico in maniera significativa, pur lasciando intatta l'anima noir del franchise.

Stando a quanto spiegato dalla showrunner Silka Luisa, Scott ha partecipato attivamente allo sviluppo creativo della serie, fornendo preziose indicazioni sia sul piano visivo che su quello narrativo nel tentativo di supportare il lavoro del team e rispettare alcuni punti fondamentali del mondo di Blade Runner.

Quest'ultimo aspetto è stato tenuto in forte considerazione da tutti i membri del cast e dalla troupe, evidentemente ben consapevoli dell'importanza del materiale con cui stavano lavorando, da qui la lunga attesa.