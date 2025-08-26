Blade Runner 2099 ha un periodo di uscita su Prime Video: la serie basata sul film di Ridley Scott si avvicina

Sebbene non abbia ancora una data di uscita precisa, Prime Video ha annunciato un periodo di uscita per Blade Runner 2099, la nuova serie incentrata sul celebre franchise fantascientifico di Ridley Scott, che dovrebbe arrivare nel 2026.
Si tratta dunque di una finestra temporale ancora molto ampia, ma se non altro indica in maniera più precisa il periodo di arrivo di questa serie che era stata annunciata all'inizio del 2022 e aveva ricevuto il via libera nei mesi successivi dello stesso anno, ma che finora non aveva ricevuto molti aggiornamenti e informazioni, dunque è già un bel passo avanti.
Blade Runner 2099 dovrebbe porsi come una sorta di seguito del film Blade Runner 2049, che ha riportato al cinema il celebre franchise fantascientifico che ha contribuito alla costruzione dell'immaginario cyberpunk in tutto il mondo.
Una produzione di notevole calibro
In base a quanto riferito da Deadline, la conferma sull'arrivo di Blade Runner 2099 nel 2026 non è stata resa pubblica ma è stata diffusa internamente presso Prime Video attraverso un memo firmato da Laura Lancaster, responsabile dello sviluppo delle serie per Amazon MGM Studios.
Parlando della promozione delle produzioni interne per il prossimo periodo, l'executive di Prime Video ha fatto sapere che Blade Runner 2099 si trova attualmente in fase di post-produzione, con l'uscita che dunque si avvicina ed è attualmente piazzata nel 2026.
Inizialmente, la serie era prevista tra la fine del 2025 e l'anno prossimo, ma evidentemente c'è stato un posticipo nella produzione, con lancio spostato proprio durante il prossimo anno, in un momento ancora da precisare.
Blade Runner 2099 dovrebbe essere una mini-serie con un numero limitato di episodi e ha come protagonista Michelle Yeoh, premio Oscar nel 2023, insieme a Hunter Schafer, Dimitri Abold, Lewis Gribben, Katelyn Rose Downey e Daniel Rigby. Nel cast figurano anche Johnny Harris, Amy Lennox, Sheila Atim, Matthew Needham, oltre a Burke e Lombardi.
A guidare il progetto c'è Silka Luisa come showrunner ed executive producer, ma nella produzione è coinvolto anche lo stesso Ridley Scott, mentre i primi due episodi sono diretti da Jonathan van Tulleken.