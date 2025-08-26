Blade Runner 2099 ha un periodo di uscita su Prime Video: la serie basata sul film di Ridley Scott si avvicina

Sebbene non abbia ancora una data di uscita precisa, Prime Video ha annunciato un periodo di uscita per Blade Runner 2099, la nuova serie incentrata sul celebre franchise fantascientifico di Ridley Scott, che dovrebbe arrivare nel 2026.

Si tratta dunque di una finestra temporale ancora molto ampia, ma se non altro indica in maniera più precisa il periodo di arrivo di questa serie che era stata annunciata all'inizio del 2022 e aveva ricevuto il via libera nei mesi successivi dello stesso anno, ma che finora non aveva ricevuto molti aggiornamenti e informazioni, dunque è già un bel passo avanti.

Blade Runner 2099 dovrebbe porsi come una sorta di seguito del film Blade Runner 2049, che ha riportato al cinema il celebre franchise fantascientifico che ha contribuito alla costruzione dell'immaginario cyberpunk in tutto il mondo.