Blade Runner 2099, Amazon dà il via libera alla serie TV prodotta da Ridley Scott

Amazon ha dato il via libera alla produzione della serie TV di Blade Runner 2099, in collaborazione con Ridley Scott, ambientata cinquant'anni dopo gli eventi del film con Ryan Gosling e Harrison Ford.

Già confermata da Amazon lo scorso anno, Blade Runner 2099 dovrebbe essere in pre-produzione dalla fine del 2021, stando a quanto rivelato da Scott, ma non ci sono ancora dettagli relativi alla trama o ai personaggi: sappiamo solo qualche informazione relativa allo staff, ad esempio che la showrunner sarà Silka Luisa.

"L'originale Blade Runner diretto da Ridley Scott è considerato uno dei più importanti e influenti film sci-fi di tutti i tempi, e siamo entusiasti di poter presentare Blade Runner 2099 agli utenti di Prime Video", ha dichiarato Vernon Sanders, head of global television per Amazon Studios.

"Siamo onorati di poter portare sullo schermo un sequel del franchise di Blade Runner e siamo fiduciosi che collaborare con Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e la talentuosa Silka Luisa consentirà a Blade Runner 2099 di reggere il confronto con i due film per quanto concerne tematiche e atmosfere."

Per il momento non c'è ancora una finestra di lancio per lo show.